La serie Merlina ha captado nuevamente la atención del público gracias al estreno de su segunda temporada en Netflix. Sin embargo, los fanáticos latinos siempre se han preguntado por qué, en sus versiones en español, el personaje principal se llama Merlina, mientras que en el idioma original se le conoce como Wednesday. Este aparente misterio tiene sus raíces en un detalle cultural que se remonta a la creación de Los Locos Addams.

Origen del nombre Wednesday en inglés

Desde su concepción en los años 30 por Charles Addams, la familia Addams siempre estuvo rodeada de un halo de peculiaridad. Sin embargo, fue en la década de los 60 cuando el personaje de la hija menor, que originalmente carecía de nombre, fue bautizado como Wednesday. Este nombre proviene de la rima infantil inglesa Monday's Child, popular en la literatura anglosajona, que asigna características a los niños según su día de nacimiento. La línea "Wednesday’s child is full of woe" encajaba perfectamente con la personalidad sombría de la niña, por lo que el apodo se adoptó rápidamente. La elección contó con el respaldo de Joan Blake, una poeta que colaboró con Addams en el desarrollo de los personajes.

Traducción y adaptación al español: el cambio a Merlina

A pesar de la lógica detrás del nombre original, su traducción directa como Miércoles no funcionó en el contexto cultural hispano. Para mantener la esencia del personaje y adaptarlo a las sensibilidades latinoamericanas, se optó por el nombre Merlina. Esta decisión fue coherente con otras adaptaciones de personajes principales, como el cambio de Gómez Addams a Homero o de Thing a Dedos.

El legado de las actrices que interpretaron a Merlina

El impacto y carisma de Merlina Addams se debe en gran parte a las actrices que la han encarnado. Lisa Loring fue la primera Wednesday en la serie televisiva de los años 60, seguida por Christina Ricci en las populares películas de los 90. Recientemente, Jenna Ortega revitalizó la imagen de Merlina con una interpretación llena de matices en la serie de Netflix. Cada actriz aportó su sello distintivo, consolidando a Merlina como una figura perdurable y querida por fanáticos de distintas generaciones.

Simbolismo y legado perdurable del nombre Merlina

Más allá del cambio de nombre, el personaje de Wednesday o Merlina representa un arquetipo que sigue vigente: una figura joven pero astuta, con un humor oscuro distintivo. Este simbolismo, vinculado intrínsecamente a su identidad, asegura que futuras generaciones se sientan atraídas por la peculiaridad de Merlina, quien, sin importar el idioma, continúa conquistando audiencias globalmente.

Mientras se sigan produciendo adaptaciones, el interés por sus raíces y significado permanecerá vigente. Este fenómeno cultural ilustra la importancia de contextualizar personajes sin perder su esencia.

