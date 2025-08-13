Aunque la Cámara de Diputados rechazó el decreto 345 y está todavía pendiente el debate en el Senado, el Gobierno apura su implementación: luego de reducir la estructura del Instituto Nacional del Teatro (INT) designó a Federico Brunetti como director general del organismo. De esta manera, el resistido decreto tiene plena vigencia. El presente del organismo es de parálisis total y su futuro está en un limbo por lo que pueda ocurrir en el Congreso. Sobre esto último podría haber novedades la próxima semana, puntualmente el jueves 21.

Quién es Federico Brunetti, nuevo director del INT

Este martes fue publicada en el Boletín Oficial la designación de Brunetti como director general. De acuerdo a la resolución 256/2025 firmada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, la designación es de carácter transitorio, con una vigencia de 180 días hábiles a partir del 4 de agosto. El nombre de Brunetti -hasta diciembre de 2024 subsecretario de Promoción Cultural- comenzó a circular en mayo, con la aparición del decreto 345, que planteó "el cierre, la centralización y fusión de organismos" culturales. En lo que respecta al INT, apunta a convertirlo en una "unidad organizativa" de la Secretaría de Cultura, disolviendo su consejo de dirección y la representación provincial, lo que significa un ataque a su autarquía y federalismo. En reemplazo, se crea un consejo asesor con carácter ad honorem. A comienzos de julio formalizó su renuncia Mariano Stolkiner al cargo de director ejecutivo, algo que ya había anunciado también en mayo. Todo este tiempo el INT estuvo acéfalo.

Brunetti fue productor de varias obras de teatro comercial.





Cercano a Cifelli, Brunetti es coach ontológico desde 2018 y productor de varias obras del circuito comercial. Comparte un tramo de su recorrido laboral con el secretario: al igual que él, fue productor ejecutivo de varias producciones de Cibrián-Mahler. También es actor y cantante. Trabajó para Disney y participó de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta durante tres años, como coordinador de proyectos y asesor de Cultura entre otras cosas. Según su LinkedIn, fue CEO de una productora de contenidos y director de negocios internacionales de la plataforma TEATRIX.

El decreto 345, camino al Senado

La designación de Brunetti sucede en un contexto de suspenso respecto del futuro del organismo que fomenta la actividad teatral en todo el país y con la comunidad artística movilizada y expectante. La semana pasada los diputados rechazaron, con 134 votos en contra, 68 a favor y tres abstenciones, el decreto 345. La batalla debe continuar en el Senado. En el sector predomina la perspectiva de que la lucha está dando sus frutos y, por supuesto, debe seguir. "Estamos esperanzados de que pueda haber número para rechazar el decreto", dijo a este diario Gonzalo Pérez, presidente de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), una de las muchas organizaciones que vienen defendiendo al INT.



Hay una posibilidad de que el Senado trate el tema la semana próxima, el jueves, junto a otros de los decretos que recortan el Estado. Este miércoles por la tarde, un grupo de senadores de UxP encabezado por Mariano Recalde mantuvo una reunión virtual con representantes del sector. El legislador, además de garantizar el respaldo de su bloque, informó que estaban "trabajando para conseguir el quórum y los votos que faltan" en pos de rechazar la iniciativa oficialista.

En tanto, el decreto sigue vigente hasta que el Congreso lo rechace. Esto significa, en la práctica, la eliminación del "funcionamiento del INT", según sentenció ARTEI. Recientemente la organización publicó en redes sociales un estado de situación del organismo. Sobre su funciomiento y finanzas, destacó "pagos paralizados" -cada gasto se decide de forma discrecional, porque Economía dejó de procesar pagos aprobados-, "fondos reasignados" -el presupuesto del INT se deriva a otros organismos, estando en riesgo el 55 por ciento de sus recursos anuales-, "subsidios en incertidumbre" -solo el 30 por ciento del presupuesto tenía destino; el 70 no posee reglamentos ni plazos-. ARTEI alertó también sobre la situación política e institucional, con representantes que no tenían funciones -habían perdido acceso a sistemas y correos el 6 de agosto-, concursos paralizados, cese de mandatos. "Riesgo de parálisis total, falta de información y transición", falta de "comunicación formal desde la publicación de los decretos", entre otras cosas, forman parte del panorama.

Decreto 531/2025: modificación de la estructura del INT

"La designación (de Brunetti) era un hecho hace meses, se sabía. Faltaba la formalidad", añadió Pérez. Antes del nombramiento, el lunes 4 de agosto, se publicó el decreto 531/2025, que materializó la abolición de la estructura del INT tal como se conocía hasta ahora, y su reducción. Las distintas direcciones -como Legales, Fomento, Administración, Fiscalización, Recursos Humanos y Producción- desaparecieron, y funcionán sólo dos direcciones dependientes de la general: Dirección de Políticas de Desarrollo de las Artes Escénicas y Dirección de Gestión Operativa y Fortalecimiento Teatral. "El decreto 345 sacaba al consejo y las representaciones provinciales, sin reemplazarlas por nada. Desarmaba al INT. Ahora, con este nuevo decreto, hay una nueva estructura y tiene plena vigencia el decreto que estamos intentando rechazar", precisó Pérez.

Todavía no está conformado el consejo ad honorem, el órgano que desde ahora debería evaluar, aprobar y asignar subsidios. Ni Brunetti ni nadie del área de Cultura hizo declaraciones para dar detalles sobre estos cambios. "El nuevo director se va a tener que hacer cargo de una paralización que lleva dos meses", dijo Pérez. En caso de que el Senado también rechace el decreto que desarticula al INT habrá un nuevo desafío: recuperar la estructura anterior del organismo, que ya está rota. "Aunque somos optimistas, el panorama sigue siendo negro", completó Pérez. Mientras la comunidad teatral resiste y el Senado se prepara para votar, el INT transita su momento más incierto desde su creación.