Hace casi una década que Milagro Sala está presa por el acampe del 2016 en Jujuy contra el entonces gobernador Gerardo Morales. Este sábado, cuando se cumplen 3500 días de su injusta detención, organizaciones sociales y de derechos humanos harán una caravana desde la Ciudad de Buenos Aires hasta La Plata, donde cumple prisión domiciliaria desde 2023 debido a su complejo cuadro de salud. "Ella está, no se evaporó", dijeron desde el comité por su liberación y reiteraron el pedido de justicia.
La referenta de la Tupac Amaru está en La Plata cumpliendo prisión domiciliaria
Caravana por Milagro Sala a 3500 días de su detención
La movilización será el sábado y unirá la Casa de la Madres de Plaza de Mayo con el domicilio de Milagro Sala. Antes pasará por San José 1111 para saludar a Cristina Kirchner.
