Con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado, La rota madre que te parió habilita preguntas sobre los mandatos de la maternidad, los cuidados, las memorias, a partir de una madre que visita a sus hijas, una de ellas con severa discapacidad, después de siete años sin verlas. El notable elenco lo integran Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras (A las 21, en Espacio Bravo.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.