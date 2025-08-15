Con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado, La rota madre que te parió habilita preguntas sobre los mandatos de la maternidad, los cuidados, las memorias, a partir de una madre que visita a sus hijas, una de ellas con severa discapacidad, después de siete años sin verlas. El notable elenco lo integran Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras (A las 21, en Espacio Bravo.)