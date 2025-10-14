A dos décadas de la tragedia de Cromañón, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos abrieron la convocatoria al concurso Memorias de Cromañón, el certamen que busca fomentar, reconocer y premiar cuentos breves que aporten a la construcción de sentidos sobre la tragedia, ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en el local de Once, donde 194 jóvenes perdieron la vida.

La propuesta convoca a escribir desde la reflexión, el compromiso y la sensibilidad, para mantener viva la memoria y visibilizar las luchas, resiliencias y aprendizajes que surgieron de aquel acontecimiento. “Es una invitación a transformar el dolor en palabra, la memoria en arte, y a reafirmar el compromiso con la verdad y la justicia desde la creación literaria”, expresaron desde el organismo que conduce Florencia Saintout.

El concurso está dirigido a personas jóvenes y adultas radicadas en la provincia de Buenos Aires, con inscripción gratuita y abierta hasta el 15 de noviembre. Las obras deberán abordar temáticas vinculadas con la memoria de las víctimas, los procesos de organización y búsqueda de justicia, las responsabilidades políticas, jurídicas y mediáticas, la construcción de los espacios de memoria, el rol de las juventudes nacidas en democracia, y las expresiones culturales o contraculturales que resignifican Cromañón como un símbolo colectivo.

El jurado estará integrado por escritoras y escritores de reconocida trayectoria junto a referentes del movimiento de derechos humanos. Los cuentos seleccionados formarán parte de una antología literaria editada por la Editorial MeVeJu, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se otorgarán Primer, Segundo y Tercer Premio, además de siete menciones especiales. Las obras ganadoras serán publicadas en 2026 en formato impreso y digital.

Cómo participar

Podrán postularse personas desde los 17 años en adelante, residentes en la Provincia de Buenos Aires. Cada participante deberá presentar una única obra inédita, escrita en español y vinculada a la temática “Memorias de la Masacre de Cromañón”.

Los textos se recibirán exclusivamente por correo electrónico a [email protected], en formato PDF y bajo seudónimo. En el cuerpo del mensaje deberán consignarse nombre y apellido, edad y teléfono de contacto, mientras que el asunto debe incluir el alias y el título del cuento. Quedan excluidos los familiares directos de los integrantes de la organización y del jurado.