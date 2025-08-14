El profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, criticó el aumento que el Gobierno otorgará a los trabajadores docentes y no docentes universitarios al considerar que con ese porcentaje están “perdiendo contra la inflación” y lo único que se ve es “un ajuste brutal”.

Según explicó el docente, el 7,5 por ciento otorgado por el Ministerio de Capital Humano es “por seis meses”.

“Lo que hace el Gobierno es festejar un aumento que lo que hace es que todos los trabajadores universitarios perdamos frente a la inflación. Es un aumento del 1,3 por ciento mensual con una inflación que se dio a conocer ayer del 1,9 por ciento, con lo cual La Crueldad Avanza sigue haciendo que perdamos más de 40 puntos frente a la inflación y, este año, aproximadamente 1 punto por mes”, advirtió, en diálogo con la 750.

Para Ricci, esto es un “ajuste brutal” que recae no solo en los trabajadores universitarios, sino que también en “los trabajadores del Garrahan, los estatales, los jubilados que, mes a mes, estamos perdiendo contra la inflación”.

“Cuando uno ve la inflación, lo que más sube son los servicios, entonces en el bolsillo del trabajador se siente más que el 1,9 por ciento, entonces lo que vemos es que cada vez vemos más argentinos con dificultades para llegar a fin de mes”, sostuvo.

Según su análisis, “efectivamente la inflación es mucho mayor que la que dicen” y dio como ejemplo el salario de los salarios universitarios el cual es “el más bajo de los 40 años de democracia”, peor que “en el peor momento de De la Rúa”.



“Este es un Gobierno cruel que está destruyendo la Argentina como la conocemos. Hoy vemos cómo los principales países que lideran el mundo invierten en ciencia y tecnología por arriba del seis por ciento del PBI y en Argentina estamos con una inversión proyectada para este año del 0,11 por ciento, mientras que el peor momento fue el de De la Rúa con el 0,14 por ciento, con lo cual es un país inviable”, afirmó el docente.

“Mientras haya ajuste sobre los trabajadores, la ciencia y el Conicet, lo que hace el Gobierno es bajar las retenciones a los que exportan sojas y minerales, con lo cual vamos a un país primarizado, sin trabajo argentino y donde todo tiene que importarse. Para el Gobierno de Milei la casta somos los trabajadores docentes que vamos dando clases en varias universidades para llegar a fin de mes y no es ni Scioli, ni Patricia Bullrich, ni el ministro Caputo que tiene sus dólares en paraísos fiscales declarado por él mismo”, cerró.