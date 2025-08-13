El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció este miércoles que otorgará un aumento del 7,5 por ciento para los docentes y no docentes de las universidades nacionales entre septiembre y noviembre.

La medida, que incluye un 3,95 por ciento en los salarios de agosto, se anunció tras el paro nacional que realizó el personal de las universidades este lunes. Además, de forma complementaria se dispuso que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de 25 mil pesos por cargo.

Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán una suma fija excepcional también de 25 mil pesos por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.

El Gobierno nacional recordó que durante 2024 se asignaron fondos adicionales por más de 23 mil millones de pesos para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, mientras que en "gastos de funcionamiento, durante todo el 2023 y pese a la inflación registrada ese año, el gobierno de Alberto Fernández no aplicó ninguna actualización".

"Desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345 por ciento", enfatizó el gobierno nacional. El Ministerio también expresó que "las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional".

En el comunicado que difundió la cartera dirigida por Sandra Pettovello, se afirma que "en octubre de 2024, incluso, se ofreció un aumento del 6,8 por ciento, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó el 111 por ciento".