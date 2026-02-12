Omitir para ir al contenido principal
Portada
Radio 750
El INDEC en el ojo de la tormenta
Economistas advierten que la Argentina no ha crecido en un año: cuáles son los factores que impactan en este estancamiento
En diálogo con Radio 750, especialistas de Equilibria y Fundar analizaron la evolución de la pobreza, la inflación y el estancamiento de la economía.
12 de febrero de 2026 - 13:23
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
pobreza -02/06/2025
pobreza -02/06/2025
(NA)
Temas en esta nota:
Inflación
Indec
Pobreza
Últimas Noticias
El INDEC en el ojo de la tormenta
Economistas advierten que la Argentina no ha crecido en un año: cuáles son los factores que impactan en este estancamiento
Siguen los tests de pretemporada
Segunda jornada de pruebas en Bahrein: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de febrero de 2026
La lupa se pone sobre la constitucionalidad del texto
Qué puede pasar si se aprueba la reforma laboral: ¿ola de juicios en puerta?
Exclusivo para
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados
Motosierra para los trabajadores
El País
Página/12 hace memoria
“Desaparecido reaparecido, ése fue mi paso por el infierno”
Por
Nora Veiras
Patricio Finnen y otros tres represores al banquillo
Arranca el juicio contra un exjerarca de la SIDE por crímenes de lesa humanidad
Por
Luciana Bertoia
Sesiones extraordinarias en el Congreso
El Gobierno festeja la reforma laboral y va por la baja de la edad de imputabilidad
Media sanción
Reforma laboral: uno por uno, cómo votó cada senador
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de febrero de 2026
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
Deja en suspenso cientos de obras y trámites en todo el país
Cierre de Subsecretaría de Integración Sociourbana: fuerte golpe a la política pública de vivienda
Por
Juan Garriga
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
Sociedad
Se esperan 28 grados en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de febrero
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
Tenía signos de abuso sexual
Ensenada: detuvieron a los padres de la beba muerta
Deportes
Siguen los tests de pretemporada
Segunda jornada de pruebas en Bahrein: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?
El máximo candidato en Buenos Aires fue de mayor a menor pero logró un sólido triunfo ante Hugo Dellien
Francisco Cerúndolo: una convincente primera versión como número uno del Argentina Open
Por
Pablo Amalfitano
Esquí Alpino Súper G
El hijo de Valeria Mazza tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de invierno: ¿cómo le fue?
El torneo ofrece muchas opciones para los que llegan al Lawn Tennis
El público también busca divertirse en Palermo
Por
Adrián De Benedictis