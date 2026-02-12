Omitir para ir al contenido principal
El oficialismo logró media sanción

Baja en la edad de imputabilidad: voces contrapuestas en medio del debate

El Gobierno busca una nueva victoria en el proyecto que busca bajarla a los 14 años.

baja de edad de imputabilidad (Archivo -)

Esclavitud moderna

Reforma laboral: advierten sobre la “destrucción de las columnas vertebrales de protección” de los trabajadores

Los (pocos) beneficiados de la reforma laboral

Mariano Recalde: “El Fondo de Asistencia Laboral ya tiene nombre y apellido”

Colombia: elecciones presidenciales

Continuidad con método

Por John Jairo Blandón Mena

Una banda con nexos en prisión

Violento robo a una jubilada en Martínez: hay dos detenidos

Más señales de estancamiento de la actividad

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados

El País

Reforma laboral

“La ley ya está, es esta”: Bullrich quiere un tratamiento exprés y sin cambios en Diputados

Página/12 hace memoria

“Desaparecido reaparecido, ése fue mi paso por el infierno”

Por Nora Veiras

Patricio Finnen y otros tres represores al banquillo

Arranca el juicio contra un exjerarca de la SIDE por crímenes de lesa humanidad

Por Luciana Bertoia

Sesiones extraordinarias en el Congreso

El Gobierno festeja la reforma laboral y va por la baja de la edad de imputabilidad

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de febrero de 2026

Más señales de estancamiento de la actividad

Deja en suspenso cientos de obras y trámites en todo el país

Cierre de Subsecretaría de Integración Sociourbana: fuerte golpe a la política pública de vivienda

Por Juan Garriga

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

Sociedad

Una banda con nexos en prisión

Se esperan 28 grados en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de febrero

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Deportes

Siguen los tests de pretemporada

Segunda jornada de pruebas en Bahrein: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?

El máximo candidato en Buenos Aires fue de mayor a menor pero logró un sólido triunfo ante Hugo Dellien

Francisco Cerúndolo: una convincente primera versión como número uno del Argentina Open

Por Pablo Amalfitano

Esquí Alpino Súper G

El hijo de Valeria Mazza tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de invierno: ¿cómo le fue?

El torneo ofrece muchas opciones para los que llegan al Lawn Tennis

El público también busca divertirse en Palermo

Por Adrián De Benedictis