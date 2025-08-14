Emanuel Ortega, actual pareja de Julieta Prandi, respondió el ataque de Nicolás Marquez --amigo y biógrafo de Javier Milei, habitual vocero de posiciones ultraconservadoras--, quien había puesto en duda el relato de la actriz en el juicio por abuso sexual que condenó a 19 años de prisión Claudio Contardi, exmarido de la actriz. "Lo invito a que se llame a silencio", lanzó Ortega contra el influencer ultraderechista.

Horas antes de que se conozca la condena, Márquez había publicado en X un mensaje que relativizaba la violencia de género y cuestionaba la denuncia de Prandi. “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto”, había escrito. También insinuó que Ortega había declarado por “celos” hacia la expareja de su compañera.

El texto, luego borrado, recibió duras críticas de organizaciones feministas, periodistas y especialistas, que lo señalaron como un ejemplo de culpabilización de la víctima, una táctica que invierte la responsabilidad en casos de violencia machista.



La respuesta sin filtro de Emanuel Ortega

Ortega, al leer el mensaje, no dejó pasar el ataque. En una historia de Instagram, el músico fue tajante. “No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la Justicia", empezó su mensaje y calificó las reflexiones del ultraconservador como propias de un "enanismo intelectual". "Al leer sus reflexiones retrógradas, machistas y repugnantes, lo primero que me genera es lástima”, destacó el artista.

Y agregó, sin eufemismos: “Lo segundo es ganas de cagarlo a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”.

"La vida nos va una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada", cerró su mensaje Ortega.

El mensaje de Julieta Prandi: “Esto es por todas”

Tras la condena, Prandi publicó un texto en Instagram agradeciendo a su equipo legal, a familiares y amistades. “Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas (…) y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron”, escribió.

Durante el juicio, Ortega fue un sostén permanente, a quien ella definió como “una persona de fierro” y “mi amor”. La frase con la que cerró su posteo fue tan contundente como la sentencia: “Hoy empiezo a vivir”.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate declaró culpable este miércoles a Claudio Contardi, exesposo de Prandi, por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas.

La sentencia fue de 19 años de prisión, con detención inmediata y su inclusión en el Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Sexuales. El fallo llegó después de cinco años de un proceso judicial plagado de dilaciones y presiones.

