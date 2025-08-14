Una noche de gala tanguera en el Colón. “Quejas de bandoneón”, aquel tango escrito en 1918 por Juan de Dios Filiberto y popularizado en la década del ’40 por Aníbal Troilo y su orquesta, volvió a sonar con dramatismo e intensidad, como si los años no pasaran, en el histórico teatro porteño. Bajo el comando de la Orquesta Típica Pichuco, una selección de bandoneonistas, entre los que se encontraban la japonesa Natsuki Nishihara, Eleonora Ferreyra, Víctor Lavallén y Néstor Marconi, le imprimieron vitalidad al clásico del “Gordo” Troilo durante la presentación de la nueva edición de Tango BA Festival y Mundial 2025. Ante un Colón repleto, el encuentro tanguero más importante de Buenos Aires tuvo su lanzamiento oficial este miércoles con un concierto especial dedicado a Troilo, a 50 años de su muerte.

De este modo, el Festival y Mundial tendrá lugar entre el miércoles 20 de agosto y el martes 2 de septiembre en más de cincuenta sedes en toda la Ciudad y con al menos 500 actividades, con entrada libre y gratuita. La programación reunirá a figuras como Sexteto Mayor, Sandra Mihanovich, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani, Noelia Sinkunas, Melingo, Renato Venturini, Jairo, Miguel Ángel Zotto, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Piraña, Raúl Lavié, Milena Plebs, Adriana Varela, la Orquesta del Tango de la Ciudad, Tata Cedrón, El Arranque, Guillermo Fernández, Leo Maslíah, Eduardo Arquimbau, Hugo Rivas, Minino Garay, Natalia Hills, Ariel Ardit y Vanina Bilous, entre otros.

“Este día es completamente inolvidable para nosotros, somos un grupo de amigos que amamos a Aníbal, porque es un faro indudable de todo lo que está bien”, dijo Adrián Enríquez, pianista de la Orquesta Típica Pichuco, la propuesta elegida para inaugurar oficialmente el festival. El estilo vigoroso, melancólico e intimista de Pichuco fue bien representado por la orquesta que interpreta y versiona su repertorio hace diez años. “Estamos muy felices y disfrutando este momento histórico y único, no hubiéramos imaginado nunca estar hoy en el Colón”, completó Enríquez. El grupo de jóvenes músicos e instrumentistas –cuatro bandoneones, cuatro violines, una viola, un violonchelo, un contrabajo y un piano- recreó con respeto y maestría obras clásicas como “Recordando a Discépolo”, “Mañanitas de Montmartre”, “Milonguero triste”, “Nostálgico”, “Ojos negros”, “La trilla” y “A mis viejos”.

José "Pepe" Colángelo estrenó una obra dedicada a Aníbal Troilo.





Después de una versión de “La cumparsita”, como en el recordado concierto de la orquesta de Troilo en el Colón en 1972 –transmitido en ese entonces por Canal 7-, el pianista José “Pepe” Colángelo se hizo presente en el escenario para compartir una obra inédita recién compuesta, “Pichuco”, dedicada a uno de sus maestros y amigos. “Gracias por estar. Me los llevaría a todos a casa. Y gracias por amar a ese enorme y grandote músico que fue y será don Aníbal Troilo”, dijo Colángelo después de ofrecer una pieza cargada de dramatismo, dulzura y belleza. “Nunca se fue, siempre está llegando”, remató el pianista.

A su lado, lo acompañaba una orquesta de músicos y músicas que no habían nacido cuando él había tocado con Pichuco en ese mismo recinto. El último set de la orquesta, con Colángelo en el piano, incluyó los tangos “Nocturna” y “Responso”, dos piezas que lograron que todo el Colón se pusiera de pie para ovacionar al pianista, compositor y director de orquestas. Después de una versión lúdica de “Tomando color”, la velada tuvo una sorpresa más: la participación del bandoneonista Néstor Marconi, quien interpretó solo en escena una selección de piezas del repertorio de Troilo, como “Adiós Nonino”, de Ástor Piazzolla. El arribo de Nishihara, Ferreyra y Lavallén, con la orquesta de nuevo en escena, le dio el broche de oro al concierto, a puro fuelle y sentimiento tanguero.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el Tango BA Festival y Mundial desplegará conciertos, milongas, muestras, exhibiciones y clases de danza, encuentros de divulgación, feria de productos, proyecciones y el Campeonato Mundial de Baile, que tendrá su gran final en el Teatro Gran Rex. "Cada edición de Tango BA es un encuentro entre la tradición y las nuevas miradas que enriquecen el género. Es una oportunidad para que artistas consagrados y emergentes compartan escenario, para que las orquestas dialoguen con formatos innovadores y que el público descubra la enorme diversidad que el tango sigue generando”, sostuvo la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, durante la presentación.

La primera jornada del festival, el miércoles 20 de agosto a las 20 en la Usina del Arte, reunirá al Sexteto Mayor, Raúl Lavié, Miguel Ángel Zotto y José Colángelo. El cierre será el lunes 1 y martes 2 de septiembre en el Gran Rex, con las grandes finales del Mundial de Baile en las categorías Tango Salón y Tango Escenario. Durante el festival, medio centenar de lugares se transformarán en escenarios "para vivir la gran fiesta porteña", como el Teatro Alvear, el Centro Cultural Recoleta, la Academia Nacional del Tango y el Centro Cultural San Martín. Formarán parte desde salones de baile hasta bares notables, museos y espacios culturales: un circuito que abarca toda la geografía porteña.

La programación invita a disfrutar de la diversidad de lenguajes que define la escena actual del tango, desde la cumbre de orquestas típicas y de tradición bailable hasta los formatos de cámara, como el ciclo acústico del Salón Dorado del Colón; de la recreación del cancionero clásico del género en voces que lo iluminan a los nuevos repertorios contando con una sección especial de los Premios Tango Siglo XXI, pasando tanto por la estilística del baile de salón con grandes maestros milongueros como por los lenguajes de la danza escénica. Los Premios Tango Siglo XXI ofrecerán tres conciertos en los que participarán seis nominados de la primera edición de los galardones: Noelia Sinkunas, Piraña, Gisela Magri, Flor Cozzani, Tangorra y Cinzarazi. La programación completa está disponible en tangoba.org.