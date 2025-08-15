El 11 de agosto fue el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, el objetivo de esa fecha es reconocer los logros de las mujeres cis, personas trans, travestis y no binarias en la ciencia, alentar la inquietud y la participación de niñeces y juventudes en el mundo de las ciencias y su forma de conocer, pero también, difundir y promover trayectorias científicas y tecnológicas de nivel superior, desde una perspectiva equitativa e inclusiva.

Del equipo del Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentino (Gempa), integrado por científicos de todo el país, 25 personas subieron al Falkor (too), el barco que salió del puerto de Buenos Aires el 22 de julio rumbo al Cañón de Mar del Plata. 11 de ellas son mujeres y Cristina es una de ellas. “Hace 10 años empezamos a trabajar con un grupo de investigación en esta zona del Cañón de Mar del Plata, de alta profundidad, cada uno y cada una con diferentes temáticas y a partir de ahí se generó el grupo Gempa. Hicimos 3 campañas, Talud I, II y III, en las que trabajamos con técnicas convencionales de recolección, como redes y rastras para levantar a los organismos desde esas profundidades (2000, 3000 y hasta 300 metros). Venimos trabajando y publicando los resultados, identificando las especies, conociendo el ambiente, analizando aspectos de biogeografía para profundizar nuestros estudios y tener más información, pero necesitábamos no solo recolectar los animales sino también verlos en vida porque son animales que viven en mucha profundidad, en la oscuridad, con mucha presión, con características muy propias, a los que no habíamos podido acceder a poder verlos hasta ahora”, cuenta desde el barco.

La posibilidad que tuvieron, gracias a que el proyecto que presentaron fue seleccionado y les permitió utilizar la alta tecnología del Schmidt Ocean Institute y su robot SuBastian, es poder ver cómo interaccionan entre ellos y cómo es el ambiente: “Nos postulamos hace más de un año y medio y nos fue otorgada la financiación, por eso pudimos llevar adelante esta campaña, a la que llamamos Talud IV, que nos permite conocer cómo viven e interactúan los animales en el fondo del mar, muchos de los que habíamos recolectado en campañas anteriores pero que no habíamos podido ver en vida”, explica la bióloga.

Durante toda la exposición hubo millones de vistas en las transmisiones en vivo cuando los y las científicas iban contando lo que iban viendo, en el mismo momento que lo veían quienes estaban conectados y conectadas. El asombro y el festejo de los y las científicas al ver a la estrella de mar, a los calamares transparentes, a las esponjas, fue otra muestra de argentinidad: los abrazos de gol, los festejos colectivos sorprendieron a quienes dirigían el barco aún más que lo que se veía en las profundidades.

Mesa de trabajo en el submarino

¿Para qué sirve este estudio?

--Nuestro estudio sirve para conocer la biodiversidad en un ambiente que no es conocida. Nuestra diversidad del mar y particularmente del mar profundo es muy poco conocida, es decir, no sabemos qué especies viven allí, cómo se disponen, cómo interactúan, cómo es su distribución y esa información es básica para poder conservar nuestra diversidad, entender cuáles son los procesos que la generan, que la mantienen y cómo puede ser impactada ante determinados cambios en el ambiente. Pero para poder saber eso, primero tenemos que saber qué es lo que hay, cómo es y a partir de esa información después podemos trabajar en otras cuestiones, sobre todo de conservación.

--¿Por qué creés que generó tanto interés?

--No esperábamos la repercusión que tuvimos, el Schmidt Ocean Institute realiza este tipo de trabajos en diferentes lugares del mundo y siempre, todas las inmersiones del sumergible, son grabadas y puestas a disposición en YouTube y el instituto tiene como política poder difundir lo más posible el estudio del mar. Tienen un programa para conectarse con escuelas, asociaciones, museos para poder difundir y divulgar el trabajo que se hace en estas expediciones. Nosotros y nosotras quisimos darle visibilidad a esta campaña y hubo un grupo que se encargó de hacer el vínculo con escuelas, asociaciones e hicimos muchos contactos desde el barco con distintas escuelas de todo el país. Pero realmente nos sorprendió la cantidad de público que se acercó y los comentarios que hemos recibido, de niñeces, adolescencias y de adultos. Es un ambiente desconocido y lo que transmitimos es el trabajo que realizamos, cómo lo hacemos, totalmente abierto, tal cual trabajamos en otras campañas científicas de este tipo y creo que eso llamó mucho la atención: la posibilidad de vernos trabajar, de ver el fondo marino, de conocer algo que no se conoce. Nos alegra que la gente haya podido disfrutar de ver el fondo de este cañón.

¿Cómo te sentís como científica mujer?

--Sabiendo que en determinados espacios las mujeres tenemos menos oportunidades por el tipo de trabajos a realizar, siempre he puesto mi energía para hacer las cuestiones que siento y que quiero hacer, sin importar el ámbito en que sea y siempre ha resultado: he trabajado en lugares donde realmente pocas mujeres trabajaban, pero de a poco nos vamos haciendo un espacio en los lugares que cuesta un poco más y siento que no hay que doblegarse por eso sino todo lo contrario, creo que en el ámbito científico lo que importa es nuestro trabajo, el esfuerzo que hagamos para avanzar y eso es lo que nos va a llevar adelante y vamos a poder estar siempre presentes.

Selfie de Cristina.





¿Siempre quisiste ser bióloga?

--Me encanta la profesión que tengo y la volvería a elegir porque personalmente me ha traído muchas satisfacciones, me siento muy bien en lo que hago, me fascina, me divierte, me encanta y la verdad que estoy muy feliz. No sé si desde siempre quise ser bióloga, pero cuando tuve que elegir mi camino elegí este y estoy muy satisfecha: ha sido mi camino en la vida y me ha dejado muchas satisfacciones y estoy muy contenta de ser bióloga.

En el Conicet, 54% son mujeres. De ellas, 60% son becarias y sólo el 25% alcanza el cargo de investigador superior. En todo el ámbito científico, Universidades, Conicet y otros organismos, sólo una mínima proporción de mujeres (10-16%) ocupan cargos directivos.

Las científicas a bordo del Falkor (too), integrantes del Talud Continental IV son: Brenda Doti, Garziella Bozzano, Cristina Damborenea, Valeria Teso, Noelia Sánchez, Jessica Risaro, Carla de Aranzamendi, Renata Pertossi, Florencia Matusevich, Nadia Cerino y Johanna Weston.

Todos sus trabajos se pueden seguir en el Instagram @gempa.ar