El argentino Erik Lamela sorprendió al mundo del fútbol al tomar la decisión de retirarse a los 33 años, luego de jugar durante la última temporada en el AEK Atenas de Grecia. El medicampista comenzó su carrera como profesional en River, a dónde llegó con apenas nueve años –y con apenas 12 despertó en su momento el interés del Barcelona–, equipo con el que debutó en la temporada 2008/09. Sin embargo, se asentó recién a partir de la 2010/11, campaña en la que el Millonario descendió a la B Nacional.

Luego del descenso con River, Lamela fue transferido a la Roma de Italia, que pagó cerca de 17 millones de euros por sus pase, donde se desempeñó durante dos temporadas: con 67 partidos disputados y 21 goles anotados, además de repartir 13 asistencias. En el club italiano, el histórico capitán Francesco Totti lo llegó a considerar como su "heredero".

El Tottenham se lo llevó de la Roma a cambio de 30 millones de euros para el fútbol inglés, donde jugó ocho temporada, jugó 257 partidos y anotó 37 goles, uno de esos goles le permitió ganar el premio Puskas al mejor gol de la temporada 2021, con un rabona espectacular ante el Arsenal de Inglaterra. Fue justamente en el Tottenham donde aparecieron las lesiones que determinaron largas ausuencias en las tempradas 2013/14 y 2016/17, en las que solo disputó 17 y 14 partidos, respectivamente.

Una vez libre en el Tottenham, pasó con el pase en su poder al Sevilla de España, club con el que logró su único título profesional en la temporada 2022/23: la Europa League, y para el que jugó 92 partidos y marcó 16 tantos. En 2024 se fue del equipo andaluz al AEK Atenas, de Grecia, pero otra vez la lesiones lo complicaron y, con 33 años cumplidos, finalmente decidió finalizar su carrera como jugador que, en otros logros, suma haber integrado la Selección argentina, con 25 partidos jugados y tres goles anotados y haber participado de las Copas Américas de 2015 y de 2016.

"Ahora sí, es oficial. De mutuo acuerdo con el club AEK decidimos finalizar mi contrato y terminar de la mejor manera. Solo tengo palabras de agradecimiento desde el primer día que me recibieron hasta hoy mismo que me siguen llegando mensajes de despedida. Fue una experiencia muy linda en lo personal donde conocí un fútbol diferente, un país maravilloso y una afición que para mí es sin duda ¡la mejor de Grecia! Me llevo hermosos recuerdos. Gracias a mis compañeros y a todos los trabajadores del club. Fue un honor compartir con ustedes. Les deseo lo mejor en el futuro, siempre tendré un lugar en mi corazón para este club. Gracias AEK F.C.", escribió en su cuenta de Instagram acompañado por un video.

La carrera de Lamela continuará cerca del fútbol, pero como ayudante del cuerpo técnico de Matías Almeyda, con quien compartió plantel en River e incluso disputaron la Promoción 2011 frente a Belgrano de Córdoba, que terminó con el descenso del Millo a la B Nacional. El Pelado lo digirió en Grecia, ante de recalar en el Sevilla, club que ahora volverá a unirlos desde otro lugar.