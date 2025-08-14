El escándalo que atravesó San Lorenzo luego de su presidente en uso de licencia Marcelo Moretti fuera filmado recibiendo coimas sumó este jueves un nuevo capítulo, que aumenta la tensión institucional que atraviesa el club de Boedo, ya que el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilitó al dirigente para retomar el cargo que decidió licenciar en medio de la tormenta desatada por las imágenes producidas por una investigación periodística en la que se lo veía agarrando fajos de dólares y guardándoselos en sus bolsillos.

El organismo determinó que no hay sanción contra el dirigente, quien podrá retomar su cargo en los próximos días. De esta forma, Moretti podrá continuar con su cargo como vocal en el Comité Ejecutivo de la casa madre del fútbol local y, por lo tanto, también quedará en condiciones de retomar la presidencia de San Lorenzo, más allá de la causa judicial que tiene por administración fraudulenta por la que aún no se expidió la Justicia.

El fallo del Tribunal de Ética de la AFA llega después de que se evaluaran las actuaciones sumariales internas de San Lorenzo y se justifica en el hecho de que las autoridades del Tribunal señalaron que no recibieron pruebas suficientes para sancionar a Moretti, incluso solicitaron a Canal 9 el material en crudo de las imágenes que lo vinculaban con la recepción de 25.000 dólares para el fichaje de un juvenil, pero no obtuvieron respuesta. Por ello, resolvieron que no existían argumentos para su expulsión, algo que se oficializaría mediante documento en los próximos días.

La noticia generó fuerte repercusión en el ámbito del club. En las últimas semanas, los hinchas se manifestaron en contra de un eventual regreso de Moretti, y la controversia se intensificó por la investigación de la Justicia ordinaria en su contra. El dirigente fue imputado el 22 de abril y citado a indagatoria, aunque hasta el momento no se definió un fallo judicial en su contra.

Mientras tanto, San Lorenzo sigue con su agenda institucional y el pasado lunes realizó una reunión de Comisión Directiva en el estadio Pedro Bidegain, con la presencia de 14 de los 19 dirigentes convocados. Allí se fijó la Asamblea Anual para el 29 de septiembre, donde se tratarán el Balance 2023/2024 y el Presupuesto 2025/2026.

En paralelo, el último documento del Tribunal de Ética de la AFA advierte sobre posibles sanciones al club por incumplir órdenes de abstención previas, un detalle que añade tensión al regreso de Moretti. Es que el Tribunal de Ética del club, que en ausencia de Moretti preside el vice Julio Lopardo, había solicitado a la CD la destitución de Moretti y su expulsión como socio de la entidad, situación que no llegó a concretarse debido a la presiones que ejerció la propia AFA, cuyo tribunal ya estaba investigando el caso.

El fallo del tribunal afista suma tensión entre la dirigencia del club, que deberá decidir los pasos a seguir, eso sí, con la cancha marcada.