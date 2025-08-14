► JUEVES 14
Testament en El Teatro Flores, Av. Rivadavia 7806. A las 21.
The Devil Wears Prada en El Teatrito, Sarmiento 1752. A las 19.
Bandalos Chinos en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Nico Bereciartúa en Lucille, Gorriti 5520. A las 21.
Peter Pank & los Chicos Perdidos y Blujaus en Casa Brandon, Luis María Drago 236. A las 20.
Ernesto Dmitruk Quinteto en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. A las 22.30.
Florián en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.
Camionero en Casa Inclán, Calle 5 entre 63 y 64, La Plata. A las 20.
Sol Bassa en Arte y Parte, Hipólito Yrigoyen 882, Tandil. A las 21.
Martin White en el Shopping Alto Rosario, Rosario, Santa Fe. A las 20.
Koino Yokan en el Teatro Lasserre, Rafaela, Santa Fe. A las 21.
Nonpalidece en Club Paraguay, Córdoba. A las 21.
Richter en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.
Club Jack Daniel's en Don Social Bar, Córdoba. A las 21.
Winona Riders en Cede, San Luis. A las 21.
► VIERNES 15
Turf en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. A las 21.
Massacre en La Trastienda, Balcarce 460. A las 23.30.
Bitácora en Lucille, Gorriti 5520. A las 21.
Detonantes en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 20.
Ado en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 20.30.
Valence y Solimano en Círculo de Sonido, Artlab, Roseti 91. A las 23.
Rey Garufa y sus Timadores en C Art Media, Av. Corrientes 6271. A las 22.
La Fernández Fierro y Julieta Laso en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.
Vitsuoki, Ultravioleta, Mengua, Mosaico, Dosmildos y Raybet en Espacio Rincón, Rincón 1330. Desde las 18.
Virgos, Desekilibrio, De La Tanga, Sea Lo Que Sea, Hijos de Maure, La Tukura y Jorgito Casais en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 20.
Pappo x Juanse en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 20.
Koino Yokan en el Teatro San Nicolás, De la Nación 346, San Nicolás. A las 21.
Sol Bassa en Murdock, Burgos 876, Azul. A las 22.30.
Airbag en el Estadio Polideportivo, Av. Juan B. Justo e Independencia, Mar del Plata. A las 21.
Winona Riders en Mamadera, San Juan. A las 21.
Buenos Vampiros en La Casa de los Gatos, Catamarca. A las 21.
Nonpalidece en La Rosa Disco, Salta. A las 21.
► SÁBADO 16
Mora en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Expulsados, Loquero, Quebraditos, De Romanticistas Shaolin's y Los Yernos en El Teatro Flores, Av. Rivadavia 7806. Desde las 17.30.
Francisco González en Tahio Acoustic Fest, Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. A las 20.
Martin White en el Teatro Vorterix, Federico Lacroze y Álvarez Thomas. A las 20.
Emiliano Ferrer Trío en Páramo Cultural, Carlos Calvo 3974. A las 20.
Fatoduo y Santi Cichelli en Artlab, Roseti 91. A las 22.
Antonella Restucci en Ciclo 3D, Galpón B, Cochabamba 2540. A las 20.
Hoy Besar es Urgente en Homenaje a Gabo Ferro, Pasillo al Fondo, Muñiz 1288. A las 22.
La Fernández Fierro y Julieta Laso en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.
Elizabeth Karayekov Big Band en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.30.
Juanjo Abregú en La Trastienda, Balcarce 460. A las 23.30.
Mishka Adams y Flor Giammarche en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. A las 20.
Fabiana Cantilo en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. A las 21.
2 Tierras en Mr. Jones, Saavedra 399, Ramos Mejía. A las 22.
Camionero, Spione Mai y Gitanos en Club Vladimir Maiakosvski, Bernal. A las 20.
Fonso y las Paritarias y Pérez en Tempuja, Cerrito 56, Bernal. A las 20.
Más Sola Que Carola, Mentes Ácidas e Indios del Espacio en Club Tucumán, Andrés Baranda 941, Quilmes. Desde la medianoche.
Los Tipitos en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 20.
Sol Bassa en Estación Victoria, Garibaldi 1099, Tandil. A las 21.30.
Airbag en el Estadio Polideportivo, Av. Juan B. Justo e Independencia, Mar del Plata. A las 21.
Fiesta Bresh en Plaza de Música, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. A las 22.
Rodrigo y Mariano Manigot en Mole, Gascón 3158, Mar del Plata. A las 21.
Mi Amigo Invencible en Club Tri, 20 de Septiembre 2650, Mar del Plata. A las 21.
Peligrosos Gorriones en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.
Buenos Vampiros en Chalet Cantoni, San Juan. A las 21.
Winona Riders en Willy's Bar, Mendoza. A las 21.
Nonpalidece en Club All Boys, Tucumán. A las 21.
► DOMINGO 17
Mora en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Jonathan Tetelman y Ángel Rodríguez en el Teatro Colón, Cerrito 628. A las 17.
Hoy Besar es Urgente en Homenaje a Gabo Ferro, La Minga Club Cultural, Del Barco
Centenera 1126. A las 20.30.
Triciclo, Sine Metu, Gabriel Luch & la Ono Luch Band en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.
Bop Contra la Cortina en Lucille Bar, Gorriti 5520. A las 20.30.
Sol Bassa en Liverpool Bar, San Martín 2882, Olavarría. A las 21.
Airbag en el Estadio Polideportivo, Av. Juan B. Justo e Independencia, Mar del Plata. A las 21.
Mi Amigo Invencible en Club Tri, Mar del Plata. A las 21.
Nonpalidece en Tribus Club de Arte, Santa Fe. A las 21.
Buenos Vampiros en Umbrella Bar, Mendoza. A las 21.