► JUEVES 14

Testament en El Teatro Flores, Av. Rivadavia 7806. A las 21.

The Devil Wears Prada en El Teatrito, Sarmiento 1752. A las 19.

Bandalos Chinos en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Nico Bereciartúa en Lucille, Gorriti 5520. A las 21.

Peter Pank & los Chicos Perdidos y Blujaus en Casa Brandon, Luis María Drago 236. A las 20.

Ernesto Dmitruk Quinteto en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. A las 22.30.

Florián en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.

Camionero en Casa Inclán, Calle 5 entre 63 y 64, La Plata. A las 20.

Sol Bassa en Arte y Parte, Hipólito Yrigoyen 882, Tandil. A las 21.

Martin White en el Shopping Alto Rosario, Rosario, Santa Fe. A las 20.

Koino Yokan en el Teatro Lasserre, Rafaela, Santa Fe. A las 21.

Nonpalidece en Club Paraguay, Córdoba. A las 21.

Richter en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.

Club Jack Daniel's en Don Social Bar, Córdoba. A las 21.

Winona Riders en Cede, San Luis. A las 21.

► VIERNES 15

Turf en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. A las 21.

Massacre en La Trastienda, Balcarce 460. A las 23.30.

Bitácora en Lucille, Gorriti 5520. A las 21.

Detonantes en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 20.

Ado en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 20.30.

Valence y Solimano en Círculo de Sonido, Artlab, Roseti 91. A las 23.

Rey Garufa y sus Timadores en C Art Media, Av. Corrientes 6271. A las 22.

La Fernández Fierro y Julieta Laso en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.

Vitsuoki, Ultravioleta, Mengua, Mosaico, Dosmildos y Raybet en Espacio Rincón, Rincón 1330. Desde las 18.

Virgos, Desekilibrio, De La Tanga, Sea Lo Que Sea, Hijos de Maure, La Tukura y Jorgito Casais en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 20.

Pappo x Juanse en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 20.

Koino Yokan en el Teatro San Nicolás, De la Nación 346, San Nicolás. A las 21.

Sol Bassa en Murdock, Burgos 876, Azul. A las 22.30.

Airbag en el Estadio Polideportivo, Av. Juan B. Justo e Independencia, Mar del Plata. A las 21.

Winona Riders en Mamadera, San Juan. A las 21.

Buenos Vampiros en La Casa de los Gatos, Catamarca. A las 21.

Nonpalidece en La Rosa Disco, Salta. A las 21.

► SÁBADO 16

Mora en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Expulsados, Loquero, Quebraditos, De Romanticistas Shaolin's y Los Yernos en El Teatro Flores, Av. Rivadavia 7806. Desde las 17.30.

Francisco González en Tahio Acoustic Fest, Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. A las 20.

Martin White en el Teatro Vorterix, Federico Lacroze y Álvarez Thomas. A las 20.

Emiliano Ferrer Trío en Páramo Cultural, Carlos Calvo 3974. A las 20.

Fatoduo y Santi Cichelli en Artlab, Roseti 91. A las 22.

Antonella Restucci en Ciclo 3D, Galpón B, Cochabamba 2540. A las 20.

Hoy Besar es Urgente en Homenaje a Gabo Ferro, Pasillo al Fondo, Muñiz 1288. A las 22.

La Fernández Fierro y Julieta Laso en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.

Elizabeth Karayekov Big Band en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.30.

Juanjo Abregú en La Trastienda, Balcarce 460. A las 23.30.

Mishka Adams y Flor Giammarche en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. A las 20.

Fabiana Cantilo en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. A las 21.

2 Tierras en Mr. Jones, Saavedra 399, Ramos Mejía. A las 22.

Camionero, Spione Mai y Gitanos en Club Vladimir Maiakosvski, Bernal. A las 20.

Fonso y las Paritarias y Pérez en Tempuja, Cerrito 56, Bernal. A las 20.

Más Sola Que Carola, Mentes Ácidas e Indios del Espacio en Club Tucumán, Andrés Baranda 941, Quilmes. Desde la medianoche.

Los Tipitos en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 20.

Sol Bassa en Estación Victoria, Garibaldi 1099, Tandil. A las 21.30.

Airbag en el Estadio Polideportivo, Av. Juan B. Justo e Independencia, Mar del Plata. A las 21.

Fiesta Bresh en Plaza de Música, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. A las 22.

Rodrigo y Mariano Manigot en Mole, Gascón 3158, Mar del Plata. A las 21.

Mi Amigo Invencible en Club Tri, 20 de Septiembre 2650, Mar del Plata. A las 21.

Peligrosos Gorriones en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.

Buenos Vampiros en Chalet Cantoni, San Juan. A las 21.

Winona Riders en Willy's Bar, Mendoza. A las 21.

Nonpalidece en Club All Boys, Tucumán. A las 21.

► DOMINGO 17

Mora en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Jonathan Tetelman y Ángel Rodríguez en el Teatro Colón, Cerrito 628. A las 17.

Hoy Besar es Urgente en Homenaje a Gabo Ferro, La Minga Club Cultural, Del Barco

Centenera 1126. A las 20.30.

Triciclo, Sine Metu, Gabriel Luch & la Ono Luch Band en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.

Bop Contra la Cortina en Lucille Bar, Gorriti 5520. A las 20.30.

Sol Bassa en Liverpool Bar, San Martín 2882, Olavarría. A las 21.

Airbag en el Estadio Polideportivo, Av. Juan B. Justo e Independencia, Mar del Plata. A las 21.

Mi Amigo Invencible en Club Tri, Mar del Plata. A las 21.

Nonpalidece en Tribus Club de Arte, Santa Fe. A las 21.

Buenos Vampiros en Umbrella Bar, Mendoza. A las 21.





