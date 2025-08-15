Cines

AMORES MATERIALISTAS

Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 17.10, 19.40, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Las Tipas. Sub: 22.10 h

Showcase. Sub: 19.50*, 22.25 h (*excepto mié)

AVENTURAS CANINAS: EL MISTERIO DE LA CORONA

Animación. Dir: Visiliy Rovernskiy. ATP

Cine Lumière. Dom, 16.30 h

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h

Showcase. Cas: 14.05, 16.10 h

COPILOT

Con Gina Stiebitz, Aziz Dyab. Dir: Anne Zohra Berrached.

Cine Lumière. Sáb, 19.00 h

CUANDO CAE EL OTOÑO

Con Josiane Balasko, Héléne Vincent. Dir: François Ozon. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)

DRÁCULA

Con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz. Dir: Luc Besson. SAM 16 años

Cinépolis. Cas 20.00, 22.50* h (*vie y mar, subtitulada)

Las Tipas. Sub: 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h

Showcase. Cas 16.45 h; Sub: 22.35 h

EL AMO DEL JARDÍN

Con Yasuo Inomata, Techan Hirose. Dir: Fernando Krapp. ATP

Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h; dom, 22.30 h

ELIO

Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 16.15 h

Showcase. Cas: 13.55 h

EL MENSAJE

Con Anika Bootz, Mara Bastelli. Dir: Iván Fund. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h; sáb, 18.00 h; dom, 20.30 h

EL VIAJE DE CHIHIRO

Animación. Dir: Hayao Miyazaki. ATP

Showcase. Mar, Sub: 19.30 h

EXORCISMO: EL RITUAL

Terror. Con Al Pacino, Dan Stevens. Dir: David Midell. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 21.20 h

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Cinépolis. Sub: 22.00 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50 h; 2D.4D Sub: 21.50 h

GATILLERO

Con Sergio Podeley, Julieta Díaz, Dir: Cristian Tapia Marchiori. SAM 16 años.

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h; mañana, 22.30 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 14.00*, 15.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 12.20*, 12.50*, 14.15*, 14.45*, 15.15, 16.40, 17.10, 17.40, 19.05, 19.35, 20.05, 21.30, 22.00, 22.30 h (*solo vie, sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 15.00, 16.00, 17.20, 18.30, 19.40, 21.00, 22.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.00, 17.10, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 12.20*, 12.40*, 13.00*, 13.20*, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40 h

JURASSIC WOLD: RENACE

Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años

Hoyts. Cas: 18.30*, 19.45** h. (*vie, sáb, dom) (*jue, lun, mar, mié)

Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.20 h; 2D.4D Cas: 13.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h

Showcase. 2D Cas: 16.25, 21.55 h

LA HORA DE LA DESAPARICIÓN

Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 19.40; Sub, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.2D Cas: 19.20, 22.10 h; 2D Cas: 17.00, 19.50, 22.40 h

Hoyts. Cas: 13.40*,16.30, 19.30**; Sub: 19,20*, 22.20 h; (*solo vie, sáb y dom) (*excepto vie, sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 19.10; Sub: 22.10 h

Nuevo Monumental. Cas 21.30 h

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Las Tipas. 4D Cas: 14.10 h; 3D Cas: 16.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.15 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 16.40 h; 2D Cas: 22.15 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: Jue, lun y mar, 22.45 h; vie, sáb y dom, 21.30 h

Las Tipas: 3D+4D Cas: 16.30, 21.40 h; 2D+4D Cas: 19.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.00 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00 h

Cinépolis. Cas: 17.30 h

Hoyts. Cas: 16.00*, 17.15** h (vie, sáb, dom) (**jue, lun, mar, mié)

Las Tipas. 3D Cas: 14.00 h; 2D Cas: 16.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.45 h

Showcase. Cas: 12.25*, 14.55, 17.25 h (*solo sáb y dom)

MIRACULOUS

Animación. ATP

Hoyts. Cas: 14.00**, 15.20** h (*vie, sáb y dom) (**jue, lun, mar, mié)

Las Tipas. Cas: 14.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.30 h

Showcase. Cas: 14.40 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h

Cinépolis. Cas: 17.20, 19.50 h; Sub: 22.20 h

Hoyts. Cas: 12.30*, 15.05, 17.40, 20.15, 22.50 h (*solo vie, sáb y dom)

Las Tipas. Cas 15.30, 17.40, 20.00 h; Sub: 22.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.45 h

Showcase. Cas: 12.20*, 14.10, 15.00, 16.35, 19.10, 21.50 h; Sub: 19.55, 22.30 h (*solo sáb y dom)

RECONQUISTA

Documental. Dir: Ariel Martínez Herrera. SAM 13 años.

Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h

ROCK DOG

Dir: Ash Brannon. ATP

Cine Lumière. Sáb, 16.30 h

SUPERMAN

Con David Corenswet. Rachel Brosnahan. Dir: James Gunn. SAM 13 años

Las Tipas. 3D Cas: 18.40 h

Showcase. Cas: 13.55, 19.30 h

TEDDY

Con Anthony Bajon, Noémie Lvovsky. Dir: Ludovic Boukherma y Zoran Boukherma. SAM 18

Cine Lumière. Hoy, 19.00 h

UNA VEZ UN CIRCO

Documental. Dir: Saula Benavente. ATP

Cine Lumière. Dom, 19.00 h

YUNGBLUD: ARE YOU READY, BOY?

Documental/musical. Dir: Paul Dugdale

Showcase. Sub, 19.50 h

Música

ASTENGO

Mitre 754

David Lebón. Sáb 23 de ago, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Beatles boys. Sáb, a las 20.30 h

Beatles a la carta. Dom, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Cuarteto de Nos. Mañana, a las 21 h

Dread Mar I. Vie 22 de agosto, a las 21 h

La Beriso. Sáb 23 de agosto, a las 21 h

Los auténticos decadentes. Vie 29 de agosto, a las 20 h

La Delio Valdez presenta El Desvelo. Sáb 13 de sept, a las 22 h (+18).

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Miguel Mateos. Hoy, a las 21 h

CASA BRAVA

Pichincha 120

Claudio Gabis. Mié 20 de agosto, a las 20 h

C. C. CASA DEL TANGO

Pte. Illia 1750

Orquesta La Cachetada y Sexteto Pura Clase en concierto. Mañana, 21 h

Tango fiero. Concierto bailable. Dom 17 de agosto, a las 20 h

COMPLEJO FOREST

Brown 3198

Sergio Torres y Meta Guacha. Vie 22 de agosto, a las 22 h

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790

Sin anestesia. Hoy, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario presenta el segundo de los conciertos del ciclo “Resonancias Sinfónicas”. Hoy, a las 20 h

Garupá. Vie 22 de agosto, a las 21 h

Adrián Abonizio. Mar 26 de agosto, a las 20 h

Elena Roger. Vie 29 de agosto, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Cinema lírico. Presentación del trío Héroe. Hoy, a las 21 h

Voces populares Rosario. En el marco del 7° Encuentro Internacional de Coros de Música Popular. Con los coros Varietales de Paraná, Mosaico de Montevideo, Gloriana de Santa Fe y Damos la Nota de Rosario. Gratis. Dom 24 de agosto, 19 h



Tributo a Queen con Adrián Ocampo. Viaje a la época dorada de una de las bandas más icónicas de la historia. Vie 29 de agosto, 21 h

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985

Chango Spasiuk. Vie 29 de ago, a las 20 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Malecón. Vie 22 de agosto, a las 21 h (Petit Salón)

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

El auténtico Pirulo. Un emprendimiento comercial donde Pirulo busca despegarse de sus compañeros. Quiere iniciar su vida laboral solo y para ello instala un puesto callejero de frutas y verduras. Vie 22 de agosto, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

En otras palabras. Narra la historia de amor de Juana y Abel, quienes enfrentan el diagnóstico de Alzheimer de Abel y exploran cómo el amor puede manifestarse en las buenas y en las malas. Dir: Nicolás Vázquez. Sáb 16 y dom 17 de agosto, a las 20 h

Monólogos argentinos. Unipersonal de Martín Campilongo «Campi», donde el actor interpreta a seis de sus mejores personajes. Sáb 30 de agosto, a las 21 h

El hombre inesperado. Con Germán Palacios e Inés Estevez. Vie 5 de sept, a las 21 h.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Molly Bloom de James Joyce por Cristina Banegas dirigida por Carmen Baliero. La obra intenta traducir, interpretar la extraordinaria privacidad, el erotismo, la absoluta falta de censura con la que Molly piensa en su noche de insomnio. Hoy, a las 20.30 h

CENTRO DE EXPRESIONES CONTEMPORÁNEAS (CEC)

Paseo de las Artes y el río

Matate Amor. Esa mujer herida que dicen que está alterada en su manera de amar, de desear, de romperse el cuerpo, de arrojarse sucia, de tomar un fusil, de no tener piedad con nadie, pero sobre todo con ella misma. Dir: Marilú Marini. Con Erica Rivas. Función especial en diálogo con el río Paraná. Vie 22 de ago, a las 21 h

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

Prenupcial en primera persona. Todo está listo: el vestido, los invitados, la organización. Pero cuando entran en juego la mejor amiga, la wedding planner y una familia con asuntos pendientes, la celebración se convierte en el escenario para que afloren recuerdos, confesiones y un inevitable caos emocional. Dir: Guillermina Alba. Los sáb de agosto, a las 20 h

Aquelarre en el humedal. Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Dir: Marita Vitta. Dom 24 de agosto, a las 20 h

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

La rota madre que te parió. La madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. Dir: Gustavo Guirado. Los vie de agosto, a las 21 h

Las escenas secundarias, de Romina Mazzadi Arro. Una obra de amor y de lío. Con Vanina Frustagli y Martín Dieguez. Los sáb de agosto, a las 21 h

LA COMEDIA



Mitre 958

La guarida de los sentidos. Una experiencia artística inmersiva destinada a bebés de entre 0 y 2 años, acompañados por adultos. Dom 31 de agosto. Funciones: 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30 h.

Eternamente... Hugo del Carril. Obra musical que entrelaza las vidas de Hugo del Carril padre e hijo en una travesía emocional por la historia del tango, el cine y la identidad. Mañana, 21 h

Pintando a Berni. Obra de teatro lúdica y musical para toda la familia. Se cruzan Antonio Berni, el pintor ya adulto, Antonietto, él mismo en su infancia, sus amigos y amigas, su abuela, sus juegos y curiosidades, y también, personajes de su universo, como Juanito Laguna y Ramona Montiel. Dir: Nicolás Cefarelli. Dom 17 de agosto, a las 15 y a las 18 h

Precoz. Una madre y un hijo en una geografía incierta y hostil se debaten entre la mímesis y la locura bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad y el desprecio de la sociedad. Basada en la novela de Ariana Harwicz. Dir: Lorena Vega. Sáb 23 de agosto, a las 21 h

SALA TANDAVA

9 de Julio 754

Una visita inesperada. En una noche de celebración de una familia convencional, una visita inesperada, expone los secretos más profundos de cada uno. Y se pone a prueba la responsabilidad ante los propios actos… Dir: Carlos Carusso. Los sáb de agosto, a las 21 h

Los hombres vuelven al monte. El monte, territorio de espera y refugio donde se diluyen las fronteras entre la memoria y el presente. El calor asfixia, la sed quema, los fantasmas susurran entre el fuego y las tuscas. Un hombre espera a su padre. Dir: Martín Gigena. Los dom 24 y 31 de agosto, a las 20 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Litófagas. Dos señoras parloteando de forma cómica y burlesca mientras barren sin cesar la vereda. La incomunicación, la soledad, el no saber y el “no querer saber”, hasta convertirse en homenaje a quienes transformaron el dolor en lucha sosteniendo en democracia la memoria histórica. Dir: Aldo El-jatib. Los vie de agosto, a las 21 h

TEATRO DE LA MANZANA

San Juan 1950

Mal de amores. Comedia dramática que sigue una noche en la vida de Julieta, Ana y Agus, tres amigas que en sus 30 navegan por los desafíos del amor y la lealtad. Dir: Luciana Di Pietro. Los sáb 16, 23 y 30 de agosto, a las 21 h

LA NAVE

Laprida 1375

Yo cuento. Una casa. Una puerta. Tres hermanos. El viento. ¿Qué nos aferra al pasado? ¿Qué miedos nos abrazan? Más allá el deseo adormecido, impensable. Dramaturgia y dir: Soledad Otero. Los vie de agosto, a las 20.30 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Fe ciega. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas. Dir: Francisco Fissolo. Los vie de agosto, a las 21 h

A la gran masa argentina. Racconto escénico de experiencias orales que recorre, con humor y profundidad, una microhistoria del país atravesada por la cultura peronista. Dir: Gustavo Di Pinto. Los sáb de agosto, a las 21 h.

Dentro. Cuando los cuerpos de cuatro mujeres son el único lugar posible para sobrellevar el encierro hay una propuesta: actuar. Dir: Federico Cuello. Los dom de agosto, a las 20 h

Polvo de ladrillo. Unipersonal. Eleonora integra una Peña de Veteranas de Tenis que participa de torneos en distintas provincias. Durante uno de esos encuentros un hecho inesperado cambia drásticamente su vida. Dir: José Moset. Jue 21 y 28 de agosto, a las 21 h