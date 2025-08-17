Dentro de la vasta, inabarcable obra del realizador surcoreano Hong Sang-soo, quien a casi tres décadas de su debut con The Day a Pig Fell into the Well (1996) ha dirigido más de treinta largometrajes, las películas protagonizadas por Isabelle Huppert conforman un capítulo por derecho propio, al punto de poder referirse a ellas como una suerte de trilogía, aunque integrada por relatos independientes. Con el estreno en el Festival de Berlín, el año pasado, de A Traveller’s Needs, el título internacional en inglés de La viajera, el cineasta nacido en Seúl en 1960 confirmó el estrecho vínculo creativo con una de las máximas estrellas del cine francés, con quien ya había colaborado en En otro país (2012) y Claire’s Camera (2017). En La viajera, como se la conocerá para su estreno comercial local anunciado para el jueves 28, la gran actriz de la pantalla gala encarna a Iris, una francesa en Corea, una profesora de francés con una técnica muy poco ortodoxa para transmitir a sus alumnos el lenguaje de Molière. Pero, ¿cuáles son esas “necesidades” que menciona el título original? ¿Se encarga la película en su discurrir de responder a esa importante pregunta?

Iris visita a una alumna en su propia casa, pero la conversación se asemeja más a la de una psicóloga con su paciente que a la previsible en una clase de idiomas. La francesa, ataviada con un típico vestido floreado de una pieza, un saquito verde loro y sombrero de ala ancha, le pregunta a la joven –que además estudia piano– si puede tocar algo para ella. Minutos después, volverán las preguntas. ¿Qué ha sentido exactamente al presionar las teclas con sus dedos, qué emociones la embargaron? ¿Orgullo, vergüenza, algo más complejo? A partir de las respuestas, el inglés utilizado hasta ese momento –idioma neutral, puente entre el coreano y el francés– es finalmente abandonado. Iris escribe unas líneas en francés en una pequeña cartulina, frases que serán el punto de partida de la práctica, la tarea para el hogar de la semana siguiente, antes del próximo encuentro. Iris es realmente un misterio y su fascinación por el makgeolli –suerte de vino de arroz de consistencia y color lechoso, mucho menos conocido fuera de su país que el clásico soju– es apenas una de las marcas algo excéntricas de su personalidad. Más preguntas. ¿Quién es realmente esa expatriada que parece ganarse la vida enseñando su idioma materno con un método tan singular? ¿Qué la llevó a abandonar su país e instalarse en ese otro, tan lejano y culturalmente distinto?

El director surcoreano Hong Sang-soo

EL DÚO DINÁMICO

El origen de La viajera se parece un poco a esos encuentros casuales que aparecen constantemente en el cine de Hong: en marzo de 2023, Huppert y el realizador se vieron por azar en la Cinemateca Francesa mientras se llevaba a cabo una retrospectiva del autor. En varias entrevistas la actriz de La pianista, Elle y La ceremonia –entre decenas y decenas de otros títulos de los que participó desde su debut, a los 18 años, en un olvidado telefilm llamado Le Prussien– recordó que, luego de hablar durante casi una hora, ambos decidieron que era hora de trabajar juntos nuevamente. En conversación con el medio especializado IndieWire, Huppert declaró que La viajera fue filmada durante poco menos de dos semanas “sin guion, sin un rol preestablecido para mí, sin historia. No entiendo cómo lo hace. Es un milagro”. Típico en el cine de Hong, al menos de un tiempo a esta parte, el director es el responsable máximo de ese “guion”, pero también de manipular la cámara y disponer las luces, de editar el film e incluso de componer la música. Posiblemente no exista hoy en día una mejor definición del auténtico cine independiente que el método de producción inherente a cada una de sus películas. La actriz, acostumbrada a ponerse a las órdenes de los más diversos y prestigiosos cineastas de todo el mundo, incluidas producciones de envergadura mucho mayor, apuntó que, en el caso de Hong, “es sólo él y su pequeña cámara. No necesita más que eso. Es lo increíble del cine, que puede ir de lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño. Eso es algo que me fascina”.

Durante una entrevista que el realizador ofreció a este diario hace algunos años las respuestas a las preguntas –sucintas y al punto, como suelen serlo siempre en su caso– iluminan un particular método creativo, más allá de las ligeras diferencias entre un proyecto y otro. “Cada película es el resultado de la transmutación de las cosas que recibo en un determinado momento, cuyas características pueden ser muy numerosas. En primer lugar, unos pocos actores contratados y algunas locaciones confirmadas. Una serie de conversaciones con los actores antes del rodaje, durante una cena o tomando algunos tragos. Muchas notas, pero nada demasiado definido o definitivo. Levantarse alrededor de las cuatro de la mañana y escribir entre tres y cinco horas, completando por lo general cuatro o cinco escenas, con sus diálogos y dirección de cámara. Los actores comienzan luego a memorizar las líneas a las nueve, diez de la mañana; ese proceso lleva alrededor de una hora. Suelo dar muy pocas órdenes durante un ensayo muy breve y luego se procede a rodar la primera toma de la primera escena de ese día”. La presencia de Huppert en las tres películas que la tienen como protagonista, sin embargo, aporta una importante diferencia con el resto de su filmografía. En principio, el coreano es reemplazado en gran medida por el inglés, y los diálogos frondosos y efusivos usuales en su cine desaparecen para darle lugar a conversaciones más elementales y breves, con varias palabras, frases e intenciones perdidas, inevitablemente, en la traducción. Aunque a veces esas mismas palabras, frases e intenciones vuelvan a encontrarse más tarde o más temprano.

Huppert encarnaba tres personajes diferentes en En otro país, en todos los casos una mujer francesa visitando brevemente una localidad balnearia en Corea, ejemplo perfecto de las clásicas variaciones hongianas que forman parte esencial de una parte de su obra. A diferencia de aquella primera colaboración, en Claire’s Camera la actriz interpretó a una francesa en Cannes, durante la realización del célebre festival que tiene lugar anualmente en la ciudad, y sus encuentros con varios personajes ligados a la industria del cine surcoreana son los que marcan el pulso del relato. Para La viajera viajó a la capital del país asiático, punto de partida de la creación del misterioso personaje de Iris, cuya segunda clase del día luego de la cita con la joven aspirante a pianista la encuentra en el hogar de una familia acomodada, conversando con un matrimonio de mediana edad. Quien desea aprender el idioma es la mujer, aunque el marido –interpretado por Kwon Hae-hyo, un veterano del cine de Hong que participó en una docena de sus películas– se muestra interesado en la situación, menos dudoso del método de enseñanza que su esposa. La guitarra reemplaza el piano y, nuevamente, se produce una situación similar, con las preguntas de rigor que serán luego la base de la práctica de una frase en francés. Pero antes de eso, una buena cantidad de vasos de makgeolli, que los anfitriones ofrecen a la profesora luego de sorprenderse por su afición al licor. La vida es misteriosa y los gustos personales también.

LAS VARIACIONES HONG

No cabe duda alguna de que La viajera es una comedia. No se trata, de todas formas, de una comedia de gags o con situaciones hilarantes y, aunque en cierto momento la melancolía parece afilar sus garras, el relato nunca abandona el tono ligero. La interacción de los personajes se produce siempre con un dejo de extrañeza, incomodidad incluso, pero siempre con sonrisas dibujadas en los labios. “¿Le gusta su sombrero?”, le pregunta el marido a la francesa. “Sí, me gusta mucho”. “Le queda muy bien”. “Muchas gracias”. “¿Siempre lo usa?”. “Sí, me gustan los sombreros, desde que era muy joven”. El intercambio podría formar parte de una clase de inglés para principiantes, si no fuera porque ese idioma es solamente el intermediario que permite la comunicación. Tal vez una charla similar tuvo lugar durante el primer encuentro de la actriz y el realizador, allá por el año 2011. Durante una conversación abierta al público en el Lincoln Center, sede del Festival de Cine de Nueva York, Huppert recordó recientemente que el vínculo creativo con Hong comenzó gracias a la intervención de otra gran cineasta, la francesa Claire Denis, con quien la actriz colaboró en su película White Material, de 2009.

“Lo conocí fugazmente en París y, un tiempo después, me hallaba de visita en Seúl acompañando una muestra de mis fotografías. Una muestra de fotos que me tomaron, no de mí como fotógrafa. Hong estaba allí, así que hablamos y convenimos en almorzar juntos el día siguiente. Me llevó a un lugar muy raro, un restaurante donde el techo estaba decorado con autos viejos. Le pregunté qué estaba haciendo en ese momento y me respondió que estaba haciendo películas. ¿Y de qué se trataba el siguiente proyecto?, le consulté, a lo cual me respondió que no sabía bien todavía, pero que tenía muy claro en qué lugar iba a transcurrir, y que a partir de ese espacio iba a construir la historia. Cuento todo esto en detalle porque realmente forma parte de su proceso creativo. En ese momento me comentó que esa locación real era un pequeño hotel en un pueblo cerca del mar, a unas seis horas de distancia en automóvil de Seúl. Ahí mismo me preguntó si quería formar parte de la película. ¿El mes que viene podrías?, me preguntó. No tenía otro compromiso, por lo que le dije que sí”.

A Iris le interesa la poesía. Una enorme piedra al aire libre ofrece en una de sus caras una enorme inscripción con un poema del famoso poeta coreano Yun Dong-ju, fallecido a los 27 años en la cárcel luego de ser condenado por el ejército de ocupación, durante los últimos meses de la presencia japonesa en su país. Los teléfonos celulares permiten el acceso inmediato a la traducción. “Hasta el día de mi muerte/ anhelo no tener ni una pizca de vergüenza/ al mirar hacia el cielo/ así que me he atormentado/ incluso cuando el viento agita las hojas”. Acompaña a la profesora el matrimonio; la clase ha terminado pero todos deciden dar un paseo por los alrededores. La despedida se produce en el medio de un parque, no sin antes combinar un nuevo encuentro para continuar con la práctica del francés. A partir de ese momento, La viajera ingresa en su tercer y último acto, que ya no adhiere a las variaciones previas e introduce un nuevo personaje, un joven estudiante que aloja en su departamento a Iris. El dinero ganado con las dos clases es ofrecido como ayuda para el alquiler y los gastos cotidianos. Nuevamente, ¿quién es esa mujer francesa, cuál es su pasado, qué relación tiene realmente con el muchacho? Lejos del drama psicológico al uso (a cualquier uso o tradición), la película de Hong, como en la mayoría de sus historias, juguetea con varias posibilidades, aunque algún atisbo de respuesta asoma cuando la madre del joven se aparece de impresivo, generando más de una incomodidad en todos los involucrados.

La viajera bebiendo magkeoilli

SUS PROPIAS REGLAS Y CONDICIONES

Como ocurre con gran parte de la filmografía del francés Eric Rohmer o el japonés Yasujiro Ozu, las películas de Hong Sang-soo pueden considerarse como una gran obra total en la cual cada título refleja, con variaciones, intereses e ideas de cada una de las otras. Los actores y actrices se repiten, situaciones y conversaciones similares vuelven a surgir –muchas de ellas regadas con alcohol– y, en muchos casos, los protagonistas forman parte del mundo del arte, usualmente el cine o la literatura. Pero los tres films de Hong y Huppert, más allá de compartir algunas de esas características, poseen sus propias reglas y condiciones. En palabras de la actriz, cuyas líneas de diálogo para cada día de rodaje eran recibidas al comienzo de la jornada, “el primer día no tenía ni la menor idea de cómo era mi personaje. En realidad, debo decir que nunca me gustó esa noción de conocer a tu personaje. No creo que eso signifique mucho. Un personaje es una construcción ficcional, y muchas veces eso te mete en una prisión, en lugar de darte alas para escapar de ella. Creo más en la idea de explorar diferentes estados ya que, al final del proceso, el personaje termina apareciendo y existiendo. Creo que lo único que sí me dijo al comienzo fue algo referido a que ella era una maestra. Pero es una maestra muy rara; ni siquiera se parece mucho a una maestra”.

Otro de los aspectos que Huppert destacó en esa conversación fue la elección del vestuario, totalmente alejado de las prácticas usuales en el cine, tanto el de gran presupuesto como el independiente, donde esa área suele estar manejada por profesionales. “Al principio Hong me preguntó si podía llevar el vestido verde que ya había usado en En otro país, pero tuve que responderle que no tenía idea de dónde estaba. Esa fue una indicación importante, debo decir. Así que el mismo día en el que debía viajar a Seúl di varias vueltas por mi casa. Ahora que lo pienso, eso es algo que algunos personajes hacen en sus películas; probablemente ya había entrado en cierto estado. Salí a la calle y me paré frente a un local de ropa, vi un vestido en la vidriera, entré, me lo probé, le saqué una foto y se la mandé. Por suerte estaba despierto, a pesar de que era muy tarde en Corea. Me dijo que ese no, aquel tampoco, ese menos aún, hasta que vio el vestido floreado que terminé usando en la película. En ese mismo lugar compré el saco verde y el sombrero lo adquirimos más tarde en Seúl. Todo como en una película de Hong. Muy poético”.

Luego de La viajera, Hong Sang-soo dirigió otras dos películas –En la corriente, que tendrá un estreno comercial en nuestro país cerca de fin de año, y What Does That Nature Say to You, que pudo verse en la última edición del Bafici–, y seguramente ya tenga en carpeta uno o dos nuevos proyectos para la próxima temporada. Difícil saber si la colaboración con Huppert ha terminado o, por el contrario, habrá un nuevo film en conjunto en el futuro. Por el momento vale la pena disfrutar de la tercera creación de la dupla, otro relato minimalista, por momentos absurdo y siempre disfrutable, en el cual las diferencias culturales no son tanto un escollo –aunque algo de eso surja sobre el final– como un punto de partida para una posible comunicación entre los personajes. ¿O acaso se trata de una historia fantástica, en la cual la protagonista no es tanto un ser humano, esa extravagante profesora de francés, como una aparición que ha atravesado quilómetros y quilómetros de distancia por un deseo enigmático e irresuelto? Todo es posible en el cine de Hong, incluso aquello que parece inviable desde cualquier punto de vista.

En otro país, 2012

>Las películas de Huppert con Hong Sang-soo

LAS AVENTURAS DE UNA FRANCESA EN COREA

En otro país, la primera película de Hong Sang-soo estrenada comercialmente en la Argentina, sin duda por la presencia de Isabelle Huppert, fue también la primera colaboración del dúo. El film se divide en tres segmentos claramente diferenciados, todos ellos la invención de una guionista que aparece en pantalla, y cada una de las historias encuentra a Huppert interpretando a sendos personajes de ficción dentro de la ficción general. En la primera de ellas Anne es una directora de cine invitada a un festival que tiene lugar en una pequeña ciudad costera. El encuentro con un colega coreano, con el cual ocurrió algo en el pasado, es el punto de partida de una serie de interacciones personales, que incluyen a una mujer embarazada y al guardavidas del lugar. En el segundo capítulo Anne es otra Anne, una mujer que espera la llegada de su amante, un cineasta que, como ella, debe ocultarle a su pareja esa relación sentimental. Vuelve a aparecer el guardavidas y también un paraguas que pasa de mano en mano a lo largo de los 90 minutos de metraje. Finalmente, la francesa en Corea vuelve a transformarse en una tercera Anne, quien acaba de ser abandonada por su esposo y viaja al lugar junto a una amiga de origen coreano, en busca de un monje budista que pueda ofrecerle respuestas a sus interrogantes. Magníficamente construida, se trata de una de las grandes creaciones de Hong.

Filmada durante una edición del Festival de Cannes, pero bien lejos de las alfombras rojas, el glamour y el ajetreo periodístico-cinéfilo, la segunda colaboración entre Hong y Huppert, Claire’s Camera, comienza con una conversación entre Man-hee (la actriz Kim Min-hee, pareja y colaboradora de Hong desde hace unos diez años), una joven asistente en una empresa productora de cine, y su jefa, quien a poco de beber un sorbo de una taza de café le advierte que deberá prescindir de sus servicios. Claire, en tanto, es una parisina que está en Cannes para acompañar a una amiga que presenta allí un cortometraje, y que siempre anda con una cámara automática encima, de esas que revelan e imprimen las imágenes de inmediato. El motor narrativo se enciende: de cómo Claire conoce a Man-hee y luego, de casualidad y sin buscarlo, a su ex jefa y al amante de esta, un director de cine invitado a Cannes para el estreno de su nueva película. Los encuentros entre unos y otros se suceden, a veces con botellas de soju de por medio, y el secreto del despido de la joven coreana comienza a tomar forma mientras la protagonista saca sus fotografías. Pequeña y breve (apenas 69 minutos), Claire’s Camera ofrece otra gran creación de Huppert para el cineasta coreano, pura simpatía y amabilidad, bien alejada de los roles mucho más graves y serios con los cuales la actriz supo construir gran parte de su carrera.