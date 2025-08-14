El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez imputó este jueves a Javier Milei y a un grupo de funcionarios libertarios por amenazar a la periodista Julia Mengolini, en el marco de la causa que la directora de Futurock le inició al Presidente por "amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.

Además del Presidente, quedaron imputados la diputada nacional Lilia Lemoine y el grupo de tuiteros libertarios que integran el “cineasta” oficial Santiago Oría y Daniel Parisini (conocido como El Gordo Dan), entre otros. El fiscal los investiga, entre otros motivos, para determinar si los ataques fueron organizados y financiados con fondos públicos, además de coordinados desde las altas esferas del Gobierno.

El expediente tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro. En su dictamen, el fiscal ordenó una batería de medidas de prueba destinadas a identificar y ubicar a las personas que amenazaron de muerte a Mengolini y su familia. En ese marco, el juzgado ordenó además medidas de protección para la periodista y su círculo íntimo, entre ellas la custodia policial y la entrega del botón antipánico.

Domínguez también requirió a las empresas propietarias de las redes sociales información sobre el flujo de los posteos más violentos y amenazantes, la información falsa diseminada y los datos de las personas que obraron como los principales diseminadores.

Mengolini había sido atacada en los últimos meses en las redes sociales a través de un video generado con Inteligencia Artificial, además de recibir amenazas de muerte para ella y su familia. Hace poco, convocada por la Cámara de Diputados, relató “la tortura” que significó para ella sobrellevar la “campaña de odio” y de mentiras “orquestada desde las más altas esferas del Estado” en su contra.

Convocada por la Comisión de Mujeres y Diversidad, la comunicadora compartió con la voz quebrada un escalofriante relato sobre las penurias que debió atravesar y que aún sufre por la “deep fake news”, reproducida por el propio presidente Javier Milei a través de múltiples retuits en X, en la que se difunde a través de videos creados con inteligencia artificial una falsa relación incestuosa entre ella y su hermano.

“Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado nacional desde hace algún tiempo, con una persistencia que no termina nunca. Soy blanco de recortes de todo tipo que hacen de mí un personaje absolutamente extraño, siniestro, que todo el tiempo entra en contradicciones y genera repulsión y odio en las señoras que miran la tele”, expresó Mengolini.