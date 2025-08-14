En la previa de la presentación de candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuyo plazo vence el próximo domingo, la intendenta de Moreno Mariel Fernández -que resuena como uno de los nombres principales en las listas- posteó un video de inicio de campaña. Como novedad, cabe mencionar que en la divulgación de video realizado con IA se aclara que fue modificado, a diferencia de las fake news y operaciones utilizadas por el oficialismo en este año electoral.

"El audio y video original fue modificado con IA. Cualquier parecido con la realidad es pura ¿coincidencia?", publicó en X y adjuntó un video que recrea la famosa escena viralizada en la campaña presidencial de Javier Milei en la que declaraba uno a uno los ministerios que quedarían "afuera".

En su lugar, el video reversiona la escena y en lugar de ministerios, los carteles que el Milei creado con IA arranca de la pizarra se refiere a los aumentos de sueldos, las jubilaciones dignas, la heladera llena, los remedios oncológicos y llegar a fin de mes. Entre cada frase de Milei, se reproducen imágenes de protestas, represión y testimonios como el de una persona que asegura: "desde que asumió Javier Milei esta medicación no me la están dando". Por último, el falso Milei asegura que "se acabo el curro de vivir bien".



Por último, el video de inicio de campaña de Fuerza Patria Moreno asevera "Afuera quedamos todos. Si querés para a Milei vamos con Fuerza Patria".