“Tono dorado, con un fraseo fluido, ternura y ardor en partes iguales”. No lo dice la etiqueta de un Malbec con pretensiones. Es el juicio de la revista británica Gramophone acerca de Jonathan Tetelman, una de esas figuras que cada tanto aparecen para revitalizar el mundo de la ópera. Presencia descollante y voz atractiva se conjugan en una especie de lírico latin lover por sobre el que hay, antes que nada, un cantante muy interesante.

El domingo, a las 17, Tetelman se presentará por primera vez en el Teatro Colón con un recital de arias y canciones en el que tendrá como socio artístico al pianista cubano Ángel Rodríguez. Será además la inauguración del ciclo Aura, la serie que pondrá en concierto algunas de las voces más interesantes de la lírica actual, con el debut en Argentina de la mezzosoprano rusa Aigul Akhmetshina (14 de septiembre) y los regresos de Elina Garanča (20 de octubre) y Nadine Sierra (3 de diciembre).

Tetelman nació en 1988 el sur de Chile, en la Isla Grande de Chiloé, y a los pocos meses fue adoptado por una familia estadounidense. Creció en New Jersey, su temprana vocación por la música lo llevó a frecuentar la American Boychoir School de Princeton y más tarde a estudiar de barítono en la Manhattan School of Music. Poco después salió tenor de la Mannes School of Music. Mientras tanto fue DJ de música electrónica, promotor de clubes y gestor de diversión nocturna en New York. Hasta que decidió apostar su futuro a la lírica. Hoy es uno de los tenores más cotizados del mundo, artista exclusivo del sello Deutsche Grammophon y presencia reclamada en las casa de ópera más prestigiosas. Precedido por el rótulo de "tenor del momento", Tetelman actuará por primera vez en Argentina.

“Debutar en el Teatro Colón no es solo un honor para mí, sino un sueño que se cumple”, dice Tetelman al comenzar la charla con Página/12. “En Buenos Aires ustedes tienen uno de los teatros de ópera más legendarios del mundo, un templo para los dioses de la lírica”, continua el tenor. “Espero que sea una noche de profunda conexión. Conexión con el público, con el espacio, con la música. Mi esperanza es darlo todo en ese momento y que el público sienta cada nota en su corazón”, adelanta.

Arias de Vincenzo Bellini, Jules Massenet, Francesco Cilea y Giacomo Puccini se conjugan con canciones de Francesco Paolo Tosti, Ernesto De Curtis, Michel Legrand y Nino Rota, en un programa que Tetelman non duda en definir “profundamente personal”. “Cada pieza refleja una faceta mía. Puccini por el drama y la vulnerabilidad, Massenet por la poesía y mi conexión musical inicial con Sudamérica. Tosti y las canciones napolitanas por la intimidad y la pasión. Estas obras no solo son hermosas, expresan algo esencial sobre el amor, el anhelo y la condición humana. Esa es la historia que quiero contar porque es la historia que todos llevamos dentro”, asegura el tenor.

“El recital es muy distinto a una ópera. Son viajes diferentes”, continua Tetelman. “En la ópera te integrás a un mundo que es teatral y emocionante, con el vestuario, los compañeros, la iluminación, la escenografía y la orquesta, todos detrás de un mismo objetivo. En un recital, estás desnudo: solo tú, el pianista y el público. Es crudo y directo y la presión recae mucho más sobre tus hombros. Tienes que sentir al público y conectar con él de forma individual. Me encanta el contraste. Uno alimenta al otro, y ambos exigen honestidad”, agrega el tenor.

– Empezaste a estudiar como barítono. ¿Cuándo se dio la transición a tenor?

– La transición ocurrió pasados los veinte años, durante mis estudios de posgrado. Recibía constantemente comentarios de que necesitaba explorar mi verdadera voz como tenor. Tuve que hacerlo y no fue una decisión que tomé a la ligera. Al principio, fue aterrador, ya que tuve que reaprender todo: la técnica, la mentalidad y, sobre todo, mi identidad. Pero a medida que perseveraba y me concentraba, sentía que la voz de tenor se volvía mi hogar. Fue como descubrir mi verdadero yo y me obsesioné con esa voz que siempre había llevado dentro.

–¿Qué modelos seguite como tenor?

–Franco Corelli, por sobre todos. Su pasión, riesgo y fuego controlado eran absolutamente embriagadores. También Plácido Domingo, por su versatilidad e inteligencia. Y, por supuesto, Jonas Kaufmann. Admiro su arte y profundidad, además de ser un colega maravilloso. Sin embargo, también me inspiro fuera del mundo de la ópera: los grandes actores, los músicos de jazz e incluso los deportistas. Cuando hay alguien que dice no puede dejar de decir su verdad, estoy ahí para absorberla.

–¿Qué debe tener un personaje para que te resulte atractivo?

– Me inclino por los personajes emocionalmente complejos. Amantes atormentados, soñadores exiliados, hombres al borde del colapso emocional. Si un personaje me obliga a ir a un lugar incómodo, sé que tengo que cantarlo. No me importa la vocalidad si no hay un alma que la alimente. La voz es solo la base, lo que importa es cómo contamos la historia.

– A menudo se te describe como un tenor pucciniano. ¿Qué significa eso?

– Ser un tenor pucciniano es vivir al límite de las emociones. No se trata solo de las notas agudas, que también deben ser excelentes, sino de resistencia y entrega. Hay que darlo todo, siempre. Puccini exige verdad, vulnerabilidad y la capacidad de vivir el desamor en tiempo real. Es estar en el ojo del huracán, mientras se canta con belleza.

– ¿Y en ese vértigo, cómo manejás el desarrollo de tu voz, cómo la cuidás?

– Mi voz es un instrumento en constante evolución, que requiere atención y cuidado, pero no es algo que se pueda dominar por completo. Mi voz crece conmigo y los roles que abordo no solo deben encajar con mi estado vocal sino también con mi temperamento natural. Ahora mismo, me siento más a gusto en papeles como Cavaradossi (Tosca), Werther (Werther), Don José (Carmen). Todos hombres atrapados entre el amor y el destino. En el futuro, veo algunos papeles con mayor peso vocal en el horizonte, como Andrea Chénier, Sansón, Calaf, incluso Otelo, algún día. Pero solo cuando esté listo. Y eso solo la voz te lo dice.

– Hoy en día la imagen de un artista se proyecta en gran medida a través de las redes sociales. ¿Cuál es tu relación con ellas?

– Son una herramienta para conectar con la gente, compartir tu trayectoria y abrir una ventana al mundo tras bambalinas. Pero no son arte. El verdadero trabajo sigue ocurriendo en el escenario. Mi carrera surgió en la época de Facebook, YouTube e Instagram, que me fueron de gran ayuda para compartir mi arte en todo el mundo, con un presupuesto prácticamente nulo. Sin embargo, las redes sociales tienen otra cara, llena de ira, odio y maldad. En la época de Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, o antes, no teníamos esta constante avalancha de detractores que criticaban públicamente a cantantes y colegas en redes sociales. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y darnos cuenta de que las redes tienen muchos atributos positivos, pero también negativos. Siempre busco ser auténtico y si publico algo en las redes es solo porque quiero. Mi objetivo siempre es acercar a la gente a la música, que es una forma de verdad.