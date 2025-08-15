Las tres esperanzas nacionales que viajaron a la capital paraguaya entran en la cuenta regresiva para su presentación en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Luego de una intensa preparación realizada en México y bajo el mando del entrenador Jorge Alvarez, este viernes hizo su debut exitoso en la categoría -58kg el correntino Ignacio Espínola Serial.

El sábado 16 lo harán, en -67kg la rosarina Brenda Ruíz Díaz y en -80kg Mateo Di Leo, oriundo de Mendoza.

Mientras que el domingo habrá combate por equipos mixtos con Espínola, Di Leo y Ruíz Díaz.

Acompañan a la delegación el director técnico Gabriel Taraburelli, y los dirigentes de la CAT (Confederación Argentina de Taekwondo) Ignacio Gontán y Ricardo Torres.



