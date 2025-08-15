A partir de ayer se encuentra disponible en la plataforma digital Youtube la nueva temporada de la serie titulada “Conversaciones”, una creación del Museo MAR. Esta vez, la serie toma como punto de partida la muestra “Gemelita”, actualmente en exposición.

El primer capítulo establece un diálogo a fondo con la artista visual Mariana Pellejero. En la entrevista repasa sus incentivos, técnicas, procesos creativos y desarrollo de la muestra “Gemelita” de la cual es la autora. A cargo de Nicolás Belmartino, la entrevista ofrece una atmósfera íntima donde artista y obra corren el velo de la exhibición y todo el recorrido hasta la puesta final.

En la muestra, Pellejero reúne una serie de trabajos inéditos que profundizan su indagación en torno a las posibilidades técnicas y conceptuales de la copia. La artista monta una especie de laboratorio de registros en el que experimenta con el repujado, una técnica que consiste en crear un relieve o impresión en relieve sobre una superficie, como papel, tela o metal, para darle un efecto tridimensional y texturizado.

Otra de las técnicas que utiliza la artista visual es el frottage, que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja de papel colocada sobre un objeto para reproducir su textura y forma; los procedimientos fotográficos y la producción casera de pasteles óleo. Para su exposición, trabajó sobre algunas piedras del sistema de Tandilia, el ancestral cordón serrano que conecta el centro de la provincia de Buenos Aires con el litoral atlántico.

Esta colección de duplicados, estereografías y estelas líticas examina los modos en que la materia se replica y se transforma, ilustrando las fronteras cada vez más difusas entre lo artificial y lo natural. Cuenta con la curaduría de Alejo Ponce de León.

El ciclo proseguirá con entrevistas a artistas nacionales e internacionales que integran la muestra Bienalsur 2025. Se trata de una producción integral del equipo de Comunicación del Museo MAR de Mar del Plata con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y tiene el objetivo de acercar a los y las bonaerenses aún más información para hacer suyas las herramientas con las que trabaja el arte.