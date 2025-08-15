La inflación en alimentos y bebidas volvió a acelerarse en la segunda semana de agosto, por el impacto de la devaluación de fines de julio que continuó moviendo los precios. Para la consultora LCG este rubro crecería 2,5 por ciento este mes, mientras que EcoGo midió un aumento del 2,3 por ciento para alimentos específicamente. Según las estadísticas oficiales de Indec, los precios de los alimentos
Las consultoras proyectan más de 2% para agosto
Sube la inflación en alimentos
Los precios se siguieron moviendo luego del salto del dólar en julio. Las empresas buscan calibrar su esquema de costos.
