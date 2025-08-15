En Córdoba, Unión de Santa Fe dio el golpe y goleó 4-0 este viernes a Instituto, por la fecha 5 de la Liga Profesional.

El Tatengue tuvo un arranque arrollador y en apenas 17 minutos estaba tres goles arriba. Abrió la cuenta Mauro Pittón, quien recibió fuera del área tras una pifia de Tarragona y definió bajo a la derecha del arquero local.

Enseguida, luego de una contra letal de Fragapane, Palacios asistió a Marcelo Estigarribia, que metió el segundo. El tercer tanto santafesino vino tras un corner desde la izquierda: los desajustes en la última línea local y la mala salida de Roffo permitieron que Mauricio Martínez encontrara la pelota boyando en el área chica para definir.

Las tribunas de la Gloria estaban caldeadas con el desempeño del equipo de Oldrá, que fue como una tromba a intentar el descuento, aunque descuidándose atrás. Así, Pittón fue habilitado por Del Blanco, se sacó a un adversario de encima y señaló el cuarto, segundo de su cosecha. Enseguida, Romero hizo temblar un palo: ni eso le salía a Instituto.

Con la impotencia del anfitrión (Fernando Alarcón fue expulsado) y la seguridad de los de Madelón para sostener la abultada ventaja, el complemento estuvo prácticamente de más.



