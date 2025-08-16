Antes del cierre de listas y en medio de una semana compleja por el movimiento del dólar y la muerte de 96 personas por el fentanilo contaminado, Javier Milei decidió ver por segunda vez la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella. Ayer por la mañana, el Presidente llegó a la Casa Rosada con el mameluco de YPF, que usa en las entrevistas de los canales de streaming amigos, y r actividad principal la proyección y el debate del film Karen Reichardt será segunda candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza y Virginia Gallardo suena para integrar la lista en Corrientes
Milei hizo una reunión en la Casa Rosada y miraron el film de Francella
Un Gabinete que debate películas
La reunión de la plana mayor libertaria duró cuatro horas. Hablaron de la compleja situación económica y después vieron Homo Argentum. Además, la farándula busca escaños en el Congreso: las exvedettes Karen Reichardt y Virginia Gallardo sobrevuelan el armado de LLA para octubre.
Este artículo fue publicado originalmente el día 15 de agosto de 2025