Una anciana inglesa falleció en medio de una cirugía después de que se cortara la luz en el hospital durante 10 minutos. La mujer, de 77 años, llamada Jean Dye, se estaba sometiendo a un procedimiento por una enfermedad cardíaca en el Hospital General de Scunthorpe, en Inglaterra, cuando ocurrió el apagón.

El problema ocurrió cuando se activó el circuito de apagado de emergencia, que hizo permanecer al centro de salud en la oscuridad, según consta en los resultados de la investigación, que dio a conocer este viernes la BBC, pese a que el episodio ocurrió el 7 de septiembre de 2024. Los cirujanos se habían quedado en el quirófano junto a la paciente a la espera de un ingeniero que reiniciara el circuito.

En tanto, según consta en el documento, no se identificó ninguna causa del corte de energía.

"Dye murió como resultado de una "disección iatrogénica" (un desgarro que ocurre durante un procedimiento médico) que involucra una arteria", describió el forense superior de Greater Lincolnshire, Paul Smith.

“El retraso mientras se restablecía la energía fue un factor crítico en esta muerte”, afirmó. Además, sostuvo que la pérdida de energía dejó a los cirujanos con “oportunidad limitada de proporcionar el tratamiento de recuperación necesario”.

“Si el personal hubiera sido consciente de la causa exacta de la pérdida de energía en esta ocasión y hubiera tenido la oportunidad de descansar el circuito sin la necesidad de esperar la llegada de un ingeniero, que a su vez tuvo que asistir a una sala de planta separada, el tiempo de inactividad probablemente se habría reducido significativamente”, consignó Smith al medio británico.