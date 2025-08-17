Desde la secretaría de Función Pública de la provincia de Santa Fe citaron a médicos para que ratificaron o no sus firmas en certificados de salud. Todos ellos constataron que eran apócrifas sus firmas. Hasta el momento, once agentes públicos de diversos ministerios fueron sumariados. Una empleada de Iapos, tras la investigación, presentó la renuncia. “Estas medidas son producto de los controles que desde el Estado se están realizando para reducir el ausentismo”, se ufanó la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.