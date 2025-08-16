“¿Quiere Usted Mate?”- se lee, en castellano, en los Cantos Orficos, el único libro de Dino Campana. “Un español me lo ofreció en voz baja, casi sin turbar el profundo silencio de la Pampa”. El poeta errante y loco que sería considerado el maestro de la poesía hermética italiana por Eugenio Montale, había llegado a la Argentina en 1908 tratando de huir de un destino que corroía su paisaje interior. Pero aún carecía del aura con que su vida atribulada impregnará su obra, que sin paradoja refulge de pasión vital. Y será aquí donde le fue dado encontrar algo parecido a la felicidad.

Nacido en 1885 en Marradi, un pueblo de la Toscana, a los quince años fue arrebatado por accesos de locura furiosa dirigidos contra su madre, una aristócrata que padecía cierto desequilibrio mental. Conducido por el padre, un maestro de escuela, tras su paso por el manicomio fue inscripto en Bolonia en la carrera de Química. Aburrido y raleado, como en su pueblo, por sus violencias, acabó por huir dando inicio a una errancia que será parte de su vida -y de su poética. Recorrió a pie Suiza, fue clochard en París, vivió de la limosna y dormía en albergues; pero en más de una ocasión fue detenido por vagancia y remitido con escolta policial a su familia. Caminaba durante meses sin dinero, refugiándose en los bosques donde encontraba el sosiego necesario para pulir su poesía, refinada, pura, y a la vez orgiástica, sensual. En sus viajes a la Cerdeña del joven Gramsci solía quedarse en éxtasis mirando el mar durante horas; su experiencia de la naturaleza se orlará de ribetes místicos, como en la peregrinación que emprendió al monte Verna para replicar el itinerario de San Francisco de Asís.

Los recurrentes brotes esquizofrénicos que alternaban con largos períodos de calma le valieron un pasaje de ida para Argentina, donde tras unos días en Buenos Aires marchó hacia Bahía Blanca. Allí se encontró con su amigo Regolo Orlandelli, que le conseguía conchabos. Según testimonio de su psiquiatra -su primer biógrafo- trabajó como pianista en los cabarets del puerto donde Tuñón daría voz a Juancito Caminador; entre sus personajes femeninos, junto a gitanas y campesinas alegres abundan fornidas “matronas salvajes” e inocentes hetairas de piel ambarina, que, escribe, “funámbulas tanguean”. La leyenda afirma que tocó el triángulo en la banda de la Marina, pero lo cierto es que trabajó como obrero ferroviario en el tendido de vías hasta Toay, La Pampa, donde una década mas tarde nacería Olga Orozco, vestal flamígera que también sintió el llamado órfico y la tentación de la locura.

“¿Quiere Usted Mate? Recibí la vasija y sorbí la bebida caliente. Echado en la hierba virgen, frente a las extrañas constelaciones me iba abandonando por entero a los misteriosos juegos de sus arabescos”. “Lenta y gradualmente yo ascendía a la ilusión universal: desde las profundidades de mi ser y de la tierra recorría por los caminos del cielo el sendero aventurero de los hombres hacia la felicidad a través de los siglos”. Recogiendo historias del camino Dino Campana alude a los pobladores originarios, recientemente despojados: “La calavera que se elevaba lentamente” -la luna- “era la insignia formidable de un ejército que lanzaba hordas de caballeros con las lanzas en ristre, agudísimas, relucientes: los indios muertos y vivos se lanzaban a la reconquista de su dominio de libertad en ataque fulminante”. Era la sombra de “la melancolía más profunda del eterno errante por la Pampa agitada como una llamada que huía lúgubre”.

Su visión mística sobre la Esfinge campera -el “viento sin palabras de la Pampa”- que tendrá en la literatura argentina capítulos notorios, se anuda en los Cantos a la experiencia moderna: “Estaba en el tren en marcha: tendido en el vagón, sobre mi cabeza huían las estrellas y los soplos del desierto en fragor férreo: enfrente las ondulaciones como lomos de fieras al acecho: salvaje, negra, recorrida por vientos la Pampa iba a mi encuentro para aprisionarse en su misterio: ¿Dónde estaba? Estaba de pie: Yo estaba de pie: en la pampa”. “¿Yo corría entre las tribus indias? ¿O era la muerte? ¿O era la vida? Y nunca, me pareció que nunca aquel tren habría debido pararse: entre tanto el lúgubre ruido de metálico comentaba incomprensiblemente mi destino”.

Pero Campana había arribado a un punto donde la tragedia del mundo moderno que opone alma y técnica aparecía reconciliada: “en mi entorpecimiento final sentí nacer con delicia al hombre nuevo: al hombre nacer reconciliado con la naturaleza inefablemente dulce y terrible: deliciosa y orgullosamente nacer jugos vitales en las profundidades del ser: fluir por las profundidades de la tierra: el cielo como la tierra en lo alto, misterioso, puro, desierto de sombras, infinito”. Con reminiscencias nietzscheanas, concluye: “El hombre libre tendía los brazos al cielo infinito no desfigurado por la sombra de ningún Dios”.

La persecución del amor, imposible, por perdido, que atraviesa el poema, tuvo su capítulo bahiense. Campana incluye en el libro una Carta abierta a Manuelita Etchegaray, nombre supuesto, dirigida a una mujer apenas entrevista. “Vos adorable criolla de ojos negros y chispeantes como metal en fusión, vos hija generosa de la pradera nutrida de aire virginal, vos volvés a aparecerte en mi recuerdo lejano: alma del oasis donde mi vida reencontró por un instante el contacto con las fuerzas del cosmos”. Los escenarios de su melancolía son la Plaza y la Biblioteca Rivadavia: “De noche en la plaza desierta, cuando nubes errantes corrían hacia extrañas constelaciones, en la triste luz eléctrica yo sentía mi infinita soledad. La pradera se alzaba como un mar argénteo al fondo, y despojos de aquel mar, míseros hombres feroces, hombres ignotos encerrados en su oscuro deseo, historias sanguinarias pronto olvidadas que revivían improvisadamente en la noche, tejían en torno a mí la historia de la ciudad joven y feroz, conquistadora implacable, ardiente de una fiebre acre de dinero y de alegrías inmediatas”. “Entraba entonces, recuerdo, en la biblioteca: yo que no podía, Manuelita, yo que no sabía pensar en vos. Las lámparas eléctricas oscilaban lentamente. De las páginas resucitaba un mundo sepultado, surgían imágenes antiguas que oscilaban lentamente con la sombra de la pantalla y sobre mi cabeza pendía un cielo misterioso, grávido de formas vagas, roto a ratos por gemidos de melodrama: fantasmas que mudos se diluyen para renacer en una vida inextinguible, en el silencio lleno de las profundidades maravillosas del destino”. “Pero ahora, si podés, sabelo: yo debía permanecer fiel a mi destino: era un alma inquieta de la que me acordaba siempre cuando salía a sentarme en los bancos de la plaza desierta bajo las nubes que corrían. Y sin embargo te juro Manuelita yo te amaba te amo y te amaré siempre más que a cualquier otra mujer… de los dos mundos”.

Sin dinero, la aventura argentina llegó a su fin; tras un tiempo en Rosario retornó trabajando como foguista en un buque. Pero el milagro había sucedido. Era poeta. La poesía era su razón de ser. Y el libro, al que provisoriamente titulaba El día más largo, era, ya, él. Era, también, una tragedia anunciada. Entretanto, hubo otras peregrinaciones donde conoció cárcel y hospicios. En 1913, con el manuscrito bajo el brazo caminó hasta Florencia a visitar a Giovanni Papini y Ardengo Soffici, editores de Lacerba. Junto a Marinetti habían irrumpido con la primera vanguardia del siglo: el futurismo, que con su vitalismo guerrero prefiguraba el fascismo. Los jóvenes, soberbios y despreciativos, vieron en él al alma en pena pero no al formidable poeta: el manuscrito fue perdido por Soffici. Para Campana fue devastador. Tras unos meses, al reclamarlo y no obtener respuesta, les dirigirá cartas furibundas: “el libro soy yo, al haber perdido el libro, me han asesinado”; “el libro es mi mamá, la mamá se ha marchado y no volverá, soy mi madre, mi hijo se ha ido, Dino Campana ya no existe: es su culpa”. A Papini le escribe: “si dentro de una semana no he recibido el manuscrito y los demás envíos vendré a Florencia con un buen cuchillo y me haré justicia donde lo encuentre”.

Sin embargo, resignado, se decidió a reescribirlo a partir de apuntes y editarlo en su pueblo. Iba por la mañana a la oficina municipal y sin saludar se dirigía a la dactilógrafa y le ordenaba: escribe. Dictaba lentamente, con extraordinaria concentración, corrigiendo cada frase. A veces, no satisfecho con el resultado, arrancaba la hoja de la máquina y la tiraba al cesto. Finalmente Cantos órficos se publicó en el ‘14: la guerra estaba en el aire. La leyenda dice que Campana lo vendía en los cafés, pero le arrancaba páginas cuando consideraba indignos a sus interlocutores. A Marineti le mandó solo las tapas; el futurismo, con su elogio grandilocuente de la máquina y la guerra era incompatible con su alma panteísta, de montaraz salvaje.

Aunque tuvo cierta acogida crítica, Campana se sintió nuevamente humillado. Llegó a retar a duelo a un crítico y propagó su desprecio por los popes fallutos que lo habían ignorado. Pero entre quienes sintieron el impacto del libro figuraba Sibila Allerano, famosa escritora que no tardó en entablar un vertiginoso romance con el cada vez más frágil Dino. Autora de Una Mujer, novela autobiográfica en la que para escándalo de la época narraba sus desgracias (hija de madre loca y suicida, suicida ella misma, hubo de casarse con su violador para criar a su hijo, que acabó abandonando); Sibila ejercía el amor libre sin distinción de género y participaba de la escena vanguardista vinculándose sentimentalmente con no pocos artistas. La pasión no tardó en derivar en violencia por parte de Campana, que ardía en su furor paranoico tomado por los celos. Ella acabó dejándolo y él no tardó en ingresar a su internación final. Tras 14 años en un hospicio Dino Campana murió solo, olvidado, en 1932. Cuatro décadas más tarde, muerto Soffici, el manuscrito apareció entre sus pertenencias.