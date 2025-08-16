El Frente de Izquierda (que agrupa al PTS, el PO, la IS y el MST) también definió sus candidaturas un día antes del tiempo límite. Se presenta en 23 provincias y lleva a Myriam Bregman y Gabriel Solano como candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires y a Christian Castillo encabezando la lista para el Senado. Mientras que Nicolás Del Caño y Romina Del Plá buscarán una banca en la cámara baja en representación de los bonaerenses. En Jujuy, el candidato será Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos y diputado nacional, que buscará renovar su banca.

"La lista del gobierno es la expresión de represores y fachos contra los que he peleado toda mi vida como abogada de derechos humanos, como militante", escribió Bregman en sus redes sociales. Mientras que Solano destacó la unidad de la izquierda: “Somos el único bloque unificado en este proceso electoral. No solamente vamos a intentar renovar la banca que ya tenemos por la Ciudad, sino ampliarla para tener una mayor representación".

En las listas de otras provincias se destacan Franco Casasola en Santa Fe, Andrés Blanco en Neuquén, Micaela Blanco Minoli en Mendoza y Liliana Olivero en Córdoba y el trabajador de delivery Josué Plevich.