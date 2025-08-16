Cuentan sus amigos de la cárcel, sobre todo en Rawson, que los otros presos lo llamaban “El canciller”. Lo mismo en “Descamisados”, la agrupación a la que pertenecía en los años ’70. El oficio de Jorge Taiana no era todavía la política exterior cuando fue encarcelado por el gobierno de Isabel Perón, en junio de 1975. Pero tenía una habilidad especial para comunicarse, ser creíble, racionalizar los conflictos y tejer relaciones fraternas no solo con los presos peronistas sino con los demás. Parte de esa habilidad era arreglar entuertos.

Cincuenta años después y a sus 75 (los cumplió en mayo) Taiana acaba de recibir otra vez la tarea de ser el lenguaraz entre distintas tribus. Por lo pronto, entre la tribu del peronismo y sus aliados ante la sociedad. Pero también representar a una serie variopinta de sectores internos, que llegaron a los últimos cierres de listas, el provincial y el nacional, con un nivel de encono y una pasión por judicializar nunca vistos. Será el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

“¿Quién le puede decir algo al tipo que acaba de ir al último congreso del Partido de los Trabajadores, en Brasil, para articular la campaña por la libertad de Cristina?”, comentaba un dirigente afín a la expresidenta y a La Cámpora.

Taiana nunca rompió con CFK pero en 2010 dejó el puesto de canciller (ahora sí, de un gobierno) después de una feroz discusión con la entonces presidenta, que le enrostraba una lealtad frágil. Taiana le contestó fuerte y renunció, pero ambos recompusieron su vínculo a tal punto que en 2017 Taiana hizo campaña junto con Cristina para el Senado. El kirchnerismo perdió con el macrismo. En 2019, cuando CFK asumió la vicepresidencia, Taiana entró a la cámara alta.

Del lado de Axel Kicillof tras la difusión de las candidaturas se leía un clima de satisfacción.

--Quedó en cabeza de lista un ecuménico --dijo sobre Taiana un funcionario de la Provincia en tono cardenalicio.

El ecumenismo tiene que ver con la universalidad, y en religión se relaciona con la promoción de la unidad entre diferencias iglesias cristianas.

Las diferentes iglesias peronistas son básicamente tres (PJ bonaerense de Máximo Kirchner, Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, Frente Renovador de Sergio Massa) más Patria Grande de Juan Grabois. Entre los 15 primeros lugares, todos "entrables" si se repite el empate técnico del balotaje de 2023, además de Taiana figuran Jimena López, Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano hijo, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzman y Nicolás Trotta.

Agregó una funcionaria consultada que Taiana “no es un candidato que resulte refractario a cualquiera de los otros sectores”. Dijo que “así vamos a poder sostener la unidad”. Y deslizó una frase clave:

--Taiana va a ayudarnos en la campaña provincial de acá al 7 de septiembre.

Es que el temor de quienes quieren ganarles a los libertarios y no se encienden por la interna era, justamente, que una figura desequilibrante inclinara la campaña para diputados nacionales por la Provincia antes de tiempo. O sea, que anulara la pelea actual entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, cuando los roles ya están más o menos definidos:

*Kicillof hace campaña como si fuera candidato, basado en la necesidad de frenar a Javier Milei, que también hace campaña provincial como si el candidato fuera él. Los temas son la obra pública parada por el Gobierno nacional, la caída de ingresos, la destrucción de pymes y el recorte de recursos del presupuesto que deberían ir a la Provincia en transportes, desarrollo, alimentación escolar e incentivo docente.

*Al mismo tiempo, el gobernador aprovecha su sintonía con ancianos, ancianas, chicas y chicos. Esta parte transcurre en redes.

*Los intendentes hacen campaña general contra Milei, incluyen con énfasis distintos el reclamo de “Cristina libre” pero sobre todo se concentran en sus distritos. Defender la mayoría propia en un concejo deliberante es un objetivo que se articula perfectamente con sacar votos para la Legislatura. Y esto vale para los intendentes del kicillofista Movimiento Derecho al Futuro tanto como para los doce intendentes de La Cámpora o alineados con Máximo Kirchner, en particular en Lanús, Quilmes, Merlo, Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora.

Vicecanciller con Néstor Kirchner entre 2003 y 2005, canciller con él entre 2005 y 2007 y con CFK entre 2007 y 2010, Taiana pudo haber estado entre los presos que, incluso en prisión, fueron sacados de la cárcel, secuestrados y asesinados por la dictadura.

Ocurrió cuando Taiana pasó del penal de Villa Devoto a la Unidad Nueve de La Plata. Con el sistema de sacarlos de la cárcel y fraguar luego un enfrentamiento inexistente mataron a Dardo Cabo, Rufino Pirles y Angel Giorgiadis.

Las cuestiones humanitarias forman parte de su curriculum. Incluso desde 1996 hasta 2001 fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Antes de llegar al gobierno de Kirchner fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá de gobernador. Solá y Taiana se conocían de la escuela secundaria. Egresaron juntos del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1968.

Hijo de un prócer del peronismo como Jorge Alberto Taiana, el médico de Juan Perón perseguido por la Triple A y por la dictadura, ministro de Educación hasta que José López Rega lo tomó como enemigo a derribar, Taiana no suele hacer alharaca de ese linaje, lo cual quizás sirva para que quede realzado.

Sociólogo de la UBA, su experiencia multilateral en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le permitió llegar a la Cancillería de Kirchner con un bagaje previo de perspectivas y relaciones.

En 2005, cuando Kirchner, Lula y Hugo Chávez decidieron que en la Cumbre de las Américas le pondrían bolilla negra al proyecto de crear un área de libre comercio de las Américas, el Plan Alca, Kirchner llamó a Taiana y le avisó:

--Lo voy a sacar por decreto: vas a ser el coordinador de la Cumbre. Me vas a responder directamente a mí.

Fue entonces, en noviembre de 2005, hace casi 20 años, que Taiana aprovechó y consolidó los vínculos con el propio Lula, con su entonces canciller Celso Amorim y con el ya fallecido Marco Aurélio García, asesor internacional del presidente brasileño. También tejió una alianza con el paraguayo Nicanor Duarte Frutos y el uruguayo Tabaré Vázquez, y negoció con Ricardo Lagos que Chile no se opondría a la bolilla negra. Era la época del gran despegue internacional de China y de la India. La discusión de fondo era si América latina debía abrir su mercado a los Estados Unidos o prepararse para un juego multipolar. Ganó la segunda posición.

Más allá de que la candidatura diputado es nacional y no provincial, Taiana podría introducir en la campaña que viene un contrapunto con Milei y con su diplomacia, que los críticos califican de sumisa. Temas le sobran: los problemas de alinearse con Estados Unidos e Israel, el pecado mortal de distanciarse de Brasil, el aislamiento en Nacionas Unidas y, sobre todo, la política de concesiones en la Cuestión Malvinas, que involucra cada vez más la proyección antártica.