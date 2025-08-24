“Don, tenga cuidado que se lo quieren escabechear”, oye Clemente Aragón en los sanitarios pestilentes del Arena Monumental, pero no alcanza a identificar a quien lo advierte, que le larga el mensaje y se escabulle de salida hacia las sillas metálicas que rodean el ring side, donde medirán sus fuerzas el Conde Rojo, el Invasor, Tony Jackson y el Apache, ante una multitud fervorosa y un tanto salvaje, reunida en “la Catedral de la lucha libre”. Es el sábado 26 de febrero de 1972 y El Salvador está convulsionado, acaba de ser electo como presidente el coronel Molina por un margen estrecho y hay rumores de fraude, conspiraciones cruzadas en marcha, brotes de violencia al punto del hervor, tanteos y jugadas para avanzar o prevenir un golpe de Estado.

Clemente Aragón podría ser caracterizado como “un destacado miembro de la sociedad salvadoreña, sin ninguna filiación partidaria”, el representante en el país de Alcohólicos Anónimos, y en ese papel asiste a varios grupos, uno de generales, otro de coroneles, un tercero de luchadores, y así es cómo está al tanto de confidencias varias, materiales fabulosos para su curiosidad vital pero también inquietantes, con las energías y pulsiones que cargan estas muchachadas.

¿Y por qué sería que lo quieren liquidar? Algo del peligro de esa música empieza a sonar al comienzo de esta novela, en las primeras líneas y en el título que le puso Horacio Castellanos Moya, Cornamenta, y en los epígrafes que signan lo que viene: “Pues vale la pena que sepáis los amigos del adulterio cuántos trabajos os aguardan, y cuántas amarguras envenenan los placeres que gozáis rara vez a costa de crueles peligros”, escribió el poeta Horacio ya antes de Cristo, en sus Sátiras; “No es el crimen sino su anunciación lo que hace palidecer a los hombres”, dice el segundo, cita de Casandra, de Christa Wolf.





“Que cómo un hombre casado, con familia y vida pública respetables, se enreda en líos fogosos, más propios en el joven rebosante de testosterona que en alguien que ya alcanza la cincuentena, es algo que ni el propio Clemente Aragón entiende, ni pretende entender, porque la vida ni de broma se detiene y más bien empuja sin cesar”, se lee de arranque, y enseguida se sabe que nuestro protagonista se dio un revolcón con Blanca, la esposa del Lolo Aguirre, el general que está al mando de la policía salvadoreña. Para más ella es amiga de Esther, la mujer de Clemen, y las dos parejas se encuentran dos por tres a compartir una comida. Cada tanto algún detalle le acelera la paranoia, por caso, pongamos, el recuerdo de la katana que cuelga en el living del milico: “Permanece con la mirada fija en el espejo sobre el lavabo, perplejo, ajeno al reflejo de su rostro, con un acceso de miedo que le reseca la boca, le aprieta las tripas, un miedo que no sentía desde hace muchísimos años, porque de pronto tiene la certidumbre de que el general lo hará pagar por los cuernos que le ha encaramado”.

Cornamenta es la octava novela de la saga Aragón, la familia a través de la que Castellanos Moya compone sus paisajes con salvadoreños de los últimos ochenta años, y esto abarca el intento de golpe de estado de 1944 para derrocar al dictador Hernández Martínez en Tirana memoria, que enfoca en Haydée y Pericles, los padres de Clemente, y en las aventuras del propio Clemen en fuga, ya que había manijeado el levantamiento desde la radio; y también abarca, la saga, las historias de Erasmo, uno de sus hijos, que es periodista y profesor, y protagoniza novelas con una deriva de migrante a los tumbos, como El sueño del retorno (en México), Moronga (en Estados Unidos), o El hombre amansado (en Suecia). El Salvador siempre en los huesos, y también los latidos de la violencia, y de los sentimientos, y de la pertenencia a un país, con sus hipocresías, sus gestos entrañables, sus convulsiones. Una noche suena el teléfono en lo de Clemen: que el Gavilán Migueleño, el enmascarado, se pegó el tiro en una ruleta rusa con el Apache, mamados los dos. Esther refunfuña porque allá se va su marido a ver a los forajidos, en diez años que lleva en Alcohólicos Anónimos es el primero que se desgracia. Algunos de los luchadores laburan para la policía y entre ellos está el Vikingo, protagonista de La sirvienta y el luchador, otra de las tremendas novelas de Castellanos.

Narrada en una tercera persona que sigue a Clemen a lo largo de tres días, la novela es su retrato. Su mujer le saca el cuero y lo tiene zumbando; él, que está bastante harto de ella, es un mujeriego empedernido que oscila entre el temor a que lo ejecuten y, cuando se convence de que no pueden haberlo descubierto, el recuerdo de lo placentero, la tentación de reincidir, entre la paranoia y las señales que le van apareciendo. Mientras tanto ahí anda, en su Mini Cooper, el pucho en la comisura de los labios, el pelo teñido para que no se le noten los años, la vocación para auxiliar a los borrachos, el fervor casi infantil por la lucha libre, la precaución de no meterse en política, el sondeo de las dos facciones del milicaje para confabularlo: ¿lo considerarán un “lleva y trae”?, se pregunta.

La escritura de Castellanos Moya está repleta de matices, es fabuloso cómo entrevera el humor y las tensiones, la bravuconada y el patetismo, la intimidad con el poder, las clases sociales. La novela fluye fenómeno en sí misma, y el lector de la saga se encuentra con otra pieza de la historia de los Aragón, donde se entrevén difuminadas algunas coordenadas autobiográficas. Para más, aparecen lo más panchos en su prosa términos y expresiones que, al decir del Ratón Ayala, en Europa no se consiguen: turulato, zipizape, pancracio, jeme, chompipe, vivianes, chifurnia. Hay una muy linda, que usa Clemen: “Hacerse el suizo”. Aunque, sabe, esté difícil.