“Esta es la semana más linda que vamos a tener”, aseguró ayer Cristian Fabbiani. El entrenador de Newell’s valoró el empate obtenido con equipo alternativo ante Defensa y Justicia y mostró su entusiasmo por el clásico con Central que se jugará el sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito. “Estoy contento por la actuación del equipo, era algo muy difícil para nosotros y casi no nos patearon al arco a pesar de que Defensa juega bien con la pelota. Nos faltó juego para ir para adelante, pero salió bien. Me quedo tranquilo. El equipo tácticamente hizo un trabajo perfecto. Cuando recuperamos la pelota nos faltó algo de tenencia, pero Defensa y Justicia juega muy bien. Ahora hay que disfrutar esta semana. En Newell’s somos una familia. Yo llevo el barco y no se me complica gestionar", resaltó el entrenador rojinegro que se prepara para jugar el próximo fin de semana su primer clásico como entrenador leproso. Los titulares inician esta mañana la semana de entrenamientos.