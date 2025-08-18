Hubo un tiempo en el que Amelie Poulain dominó el paradigma femenino en el mundo entero. Vestirse y actuar como la protagonista del largometraje de Jean-Pierre Jeunet era un parámetro para las chicas inclasificables, orgullosamente raritas y con una capacidad de fantasear una realidad que no todos veían del mismo modo. Así era Amanda Knox hasta el 1 de noviembre de 2007, el día que la estudiante estadounidense pasó a estar en el ojo de la tormenta por el brutal homicidio de Meredith Kercher -su compañera de cuarto en Perugia-. Amanda Knox: una historia retorcida (Disney+), específicamente, en su comienzo puede ser descrita como una doppelgänger de Amelie. Y como es sabido, los sosías suelen mostrar el lado menos amable de las personas. Los dos primeros episodios estarán disponibles desde el próximo miércoles, los seis restantes se irán estrenando semanalmente.

El adjetivo en el título de esta miniserie puede referir no sólo a las derivaciones de un suceso mediático, sino al modo en que el propio relato y la trama enroscan distintos géneros ficcionales. True crime, drama judicial y hasta una puesta en escena fantasiosa convergen en esta historia centrada en Amanda Knox (Grace Van Patten). La joven oriunda de Seattle que tenía todos los rasgos de sospechosa –im- perfecta, demonio con cara de ángel o, como la denominaron los tabloides durante varios años, “Foxy Knoxy”. La zorrita astuta que reconoció fumar porro, haber tenido sexo durante su estadía estudiantil con varios jóvenes, y para peor, se anduvo besuqueando con Raffaelle Solleccito (Giuseppe De Domenico) mientras la policía italiana hacía las primeras averiguaciones en la escena del asesinato. Las particularidades del caso ya habían tenido su tratamiento en el documental Amanda Knox (Netflix) e igual que en aquella el testimonio más fuerte es el de la propia mujer. “¿Existe la verdad si nadie la cree?”, dice la narradora en el primer capítulo. Su personaje es de esos que despiertan sospecha en cada escena, tal como le sucedía a Lali Espósito en Acusada y Meryl Streep en Un grito en la oscuridad.

Es cierto que hay dos episodios específicos en los que se amplía el foco con el punto de vista del fiscal italiano y el del noviecito que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con ¿la persona equivocada? “Había actores en mi historia de los que tampoco estaba al tanto. Sus roles eran enigmáticos para mis razonamientos estadounidenses”, plantea la joven. Ergo, las diferencias culturales y complejidades idiomáticas son parte esencial de la propuesta. Sin embargo, hay algo en comportamiento de Knox que la vuelven intrigante desde el primer minuto y que la cámara aprovecha con su puesta en escena briosa. “Desde los seis años supe que me gustaba acaparar la atención”, se la escucha decir por allí. El proyecto producido por la propia Knox, su actual esposo y hasta Mónica Lewinsky (“miembro de la hermandad de la reputación enfermiza”, la llamó Knox), no esconde las contrariedades de su perfil, al contrario, lo explotan con llamativo desparpajo. La trama, por otra parte, se divide en dos tiempos puesto que las idas y vueltas, las sentencias, encarcelamientos, absoluciones y paradojas, se mantuvieron bien activas hasta el 2023.

El tratamiento sensacionalista y el circo mediático es cuestionado en la obra que, según K.J. Steinberg (This Is Us), busca romper los clisés del True Crime para desarrollar un “¿cómo lo hicieron?” y “¿por qué?”. Para su showrunner el tema central de la serie es “la anatomía del sesgo” y por eso juega a varias puntas con la protagonista como una narradora no confiable. Por momentos la apuesta es seria y en otros ingresa la mirada de la chica a la que le encantaba la película protagonizada por Audrey Tautou. La relevancia de la película francesa va más allá de una evocación cinéfila (de hecho fue su coartada durante la noche del asesinato de su roomie). Eso sí, acá no habrá enanitos de jardín pasándose por toda Europa, sino unos cuervos revoloteando por varios partes y distintos tiempos.

­­Programados

* Netflix anunció el estreno de Wayward para el próximo 25 de septiembre. La entrega de terror se desarrolla en un reformatorio para adolescentes enclavado en un entorno tan bucólico como siniestro donde manda Evelyn Wade “Creemos que vas a ser muy feliz”, asegura el personaje que interpreta Toni Collette. La directora de Tall Pines tendrá entre sus objetivos aplacar al espíritu rebelde de Alex Demspsey, encarnada por Mae Martin, la creadora de la miniserie.

* Atentos trolls, Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye) irá por ellos en The Savant: la especialista. La entrega (a estrenarse por Apple TV+ el 26 de septiembre) sigue a una investigadora encubierta que se infiltra en grupos de odio en las redes para detener a extremistas antes de que efectivamente actúen. La ganadora del Oscar es una de las productoras ejecutivas de la miniserie compuesta por ocho episodios.

* Detectives podridos en un entorno ídem. Así será Task, la inminente miniserie de Brad Ingelsby (Mare of Easttown). Ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, un agente del FBI (Mark Ruffalo) lidera una fuerza especial para poner fin a una serie de violentos robos encabezados por un aparentemente inocente hombre de familia (Tom Pelphrey). Pérdida de fe, basureros y algo que sigue oliendo podrido en Pensilvania.

El personaje

Piquito de En el barro (Juana Molina). Dentro de La Quebrada hay mujeres de toda clase y luego está la presidiaria que cayó ahí por vender y consumir droga. Es la pirucha querible del penal. No parece querer meterse en problemas, pero su curiosidad la lleva a ser algo imprudente. “Es una mujer algo ingenua que se lleva más o menos bien con todo el mundo”, dice la actriz sobre esta nueva hermana de Juana. Ya puede verse por Netflix.