Arranca semana cargada de acción deportiva. En el ámbito local, el fútbol argentino cierra una fecha clave en el Clausura, la Primera Nacional y la Liga Femenina. Los torneos internacionales comienzan a definir clasificaciones decisivas en Libertadores y Sudamericana. A esto se suma el debut de la Selección en la AmeriCup de básquet, el regreso de figuras a la Leagues Cup y el arranque de la Copa Italia.



Torneo Clausura

Con dos partidos del Grupo B, termina la fecha numero 5 del campeonato:

Lunes

19.00: Sarmiento vs Atlético Tucumán

21.00: Talleres vs San Martín (SJ)

Liga Femenina

Termina la jornada 2 del Torneo Clausura:

15.00: Racing vs Talleres

Primera Nacional

Con tres partidos de la Zona B termina la fecha 27:

Lunes

14.00: Agropecuario vs Mitre

15.30: Defensores de Belgrano vs CADU

17.00: Chicago vs Central Norte

Copa Libertadores

Se disputan los partidos de vuelta de los Octavos de Final

Martes

19.00: Vélez vs Fortaleza (0-0)

21.30: Racing vs Peñarol (0-1)

Miércoles

19.00: Estudiantes vs Cerro Porteño (1-0)

Jueves

21.30: River vs Libertad (0-0)

Copa Sudamericana

También se define la clasificación a los Cuartos de Final:

Martes

19.00: Huracán vs Once Caldas (0-1)

Miércoles

21.30: Independiente vs U de Chile (0-1)

Jueves

19.30: Godoy Cruz vs Mineiro (1-2)

21.30: Lanús vs Central Córdoba (0-1)

Americup

La Selección argentina, dirigida por Pablo Prigioni, debuta en el torneo continental

Viernes (horario a definir)

Argentina vs Nicaragua

Leagues Cup

Con el regreso del capitán argentino, Inter juega los Cuartos de la Copa

Miércoles

21.00: Inter Miami vs Tigres

Copa Italia

Se cierra la primera jornada del Torneo italiano, que tiene a Bologna como último campeón

Lunes:

13.00: SSD Cerignola vs Hellas Verona

13.30: Spezia vs Sampdoria

15.45: Udinese vs Carrarese

16.15: Torino vs Modena