Arranca semana cargada de acción deportiva. En el ámbito local, el fútbol argentino cierra una fecha clave en el Clausura, la Primera Nacional y la Liga Femenina. Los torneos internacionales comienzan a definir clasificaciones decisivas en Libertadores y Sudamericana. A esto se suma el debut de la Selección en la AmeriCup de básquet, el regreso de figuras a la Leagues Cup y el arranque de la Copa Italia.
Torneo Clausura
Con dos partidos del Grupo B, termina la fecha numero 5 del campeonato:
Lunes
19.00: Sarmiento vs Atlético Tucumán
21.00: Talleres vs San Martín (SJ)
Liga Femenina
Termina la jornada 2 del Torneo Clausura:
15.00: Racing vs Talleres
Primera Nacional
Con tres partidos de la Zona B termina la fecha 27:
Lunes
14.00: Agropecuario vs Mitre
15.30: Defensores de Belgrano vs CADU
17.00: Chicago vs Central Norte
Copa Libertadores
Se disputan los partidos de vuelta de los Octavos de Final
Martes
19.00: Vélez vs Fortaleza (0-0)
21.30: Racing vs Peñarol (0-1)
Miércoles
19.00: Estudiantes vs Cerro Porteño (1-0)
Jueves
21.30: River vs Libertad (0-0)
Copa Sudamericana
También se define la clasificación a los Cuartos de Final:
Martes
19.00: Huracán vs Once Caldas (0-1)
Miércoles
21.30: Independiente vs U de Chile (0-1)
Jueves
19.30: Godoy Cruz vs Mineiro (1-2)
21.30: Lanús vs Central Córdoba (0-1)
Americup
La Selección argentina, dirigida por Pablo Prigioni, debuta en el torneo continental
Viernes (horario a definir)
Argentina vs Nicaragua
Leagues Cup
Con el regreso del capitán argentino, Inter juega los Cuartos de la Copa
Miércoles
21.00: Inter Miami vs Tigres
Copa Italia
Se cierra la primera jornada del Torneo italiano, que tiene a Bologna como último campeón
Lunes:
13.00: SSD Cerignola vs Hellas Verona
13.30: Spezia vs Sampdoria
15.45: Udinese vs Carrarese
16.15: Torino vs Modena