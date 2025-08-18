El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, vuelve a la Argentina en una visita de tres días para volver a reunirse con las autoridades del Ministerio de Defensa y el Ejército y encabezar la conferencia regional de seguridad Southdec, con nombre en inglés y patrocinada por la Argentina. Será la segunda visita de Hosley, tras su primer gira a fines de abril, y se produce tras el anuncio de Estados Unidos del despliegue de 4.000 infantes de Marina en los mares que rodean América Latina