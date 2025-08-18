El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, vuelve a la Argentina en una visita de tres días para volver a reunirse con las autoridades del Ministerio de Defensa y el Ejército y encabezar la conferencia regional de seguridad Southdec, con nombre en inglés y patrocinada por la Argentina. Será la segunda visita de Hosley, tras su primer gira a fines de abril, y se produce tras el anuncio de Estados Unidos del despliegue de 4.000 infantes de Marina en los mares que rodean América Latina.
Llega esta semana para una conferencia regional de seguridad
El jefe del Comando Sur otra vez en la Argentina
Alvin Holsey mantendrá reuniones con autoridades de Defensa y militares. La visita se encuadra en la estrategia de Estados Unidos de tener un mayor control de las aguas marítimas de la región.
