Detrás del humor desenfrenado de ¿Qué pasó ayer? se oculta una red de anécdotas, decisiones cruciales y elecciones artísticas que definieron uno de los éxitos cinematográficos más notables de la década. A pesar de su rotundo éxito en taquilla, los tres largometrajes que componen la saga guardan ciertos detalles que enriquecen la experiencia para quienes la disfrutaron.

La elección del reparto resultó fundamental

Uno de los factores clave del éxito de ¿Qué pasó ayer? fue, sin duda, su elenco. Bradley Cooper, conocido entonces por su participación en comedias ligeras, fue la opción final para interpretar al carismático Phil Wenneck. Sin embargo, la selección del reparto no fue sencilla. Inicialmente, el papel de Phil se ofreció a Paul Rudd, quien lo rechazó. Además, el personaje de Alan, finalmente interpretado por Zach Galifianakis, fue objeto de interés para varias estrellas. Jack Black, Jonah Hill y Jake Gyllenhaal participaron en negociaciones antes de que Galifianakis obtuviera el rol.

Por otro lado, Ed Helms se consolidó como parte esencial de la película gracias a una peculiaridad dental que originó una de las mayores sorpresas: su diente faltante. Este detalle no requirió efectos especiales, ya que Helms, en realidad, nunca desarrolló ese incisivo.

El set fue un espacio de improvisación constante

El ambiente no fue el único ámbito donde el ingenio se manifestó; cada escena también representó un desafío de improvisación. Las canciones de los personajes de Stu y Alan, "Stu's Song" y "Three Best Friends", surgieron de la habilidad de Helms y Galifianakis para crear espontáneamente. Estas composiciones no solo aportaron momentos de humor natural, sino que además reflejaron la naturaleza caótica y ocasionalmente surrealista del guion.

Otro ejemplo de la imprevisibilidad del rodaje ocurrió durante una escena clave donde un bebé formaba parte del reparto. Curiosamente, el papel de Carlos fue interpretado por tres grupos distintos de gemelos, además de un muñeco, lo que facilitó la interacción en pantalla con los protagonistas.

La producción destacó por su meticulosidad

Más allá de las habilidades actorales, la realización de ¿Qué pasó ayer? ejemplifica una atención excepcional al detalle en producción cinematográfica. Un caso ilustrativo fue el manejo de animales en el set. La decisión de emplear animales entrenados fue clara para garantizar realismo y seguridad. La organización American Humane reconoció este trabajo, destacando el profesionalismo durante el proceso. Algunos efectos visuales se realizaron digitalmente, como en la escena donde un tigre se oculta bajo una sábana.

Un hecho singular durante el rodaje fue la aparición fortuita de una pelea entre extras. Durante una toma en el Caesar's Palace, se observa cómo dos empleados reales sostienen una discusión ajena al guion, captada por las cámaras.

Aunque las secuelas de la trilogía no igualaron el reconocimiento crítico de la primera entrega, la saga de ¿Qué pasó ayer? sigue siendo un símbolo de cómo el humor irreverente puede conectar con el público. Todd Phillips, junto al compromiso del elenco principal, logró un cierre coherente para la historia, evitando prolongar la franquicia más allá de lo necesario.

