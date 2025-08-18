El italiano Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentaban este lunes por la final del Masters 1000 de Cincinatti, cuando el número uno del mundo debió retirarse y el español se consagró campeón al ganar el único set disputado por 5-0 en apenas 20 minutos de la final.

No entró nada bien el sobrio tenista italiano, que entregó en blanco su saque inicial: era evidente que le faltaba energía en sus piernas y eso se traducía en el cuerpo. Al borde del desmayo, Sinner aguantó hasta que pidió consultar su estado con la doctora y el fisioterapeuta. La final acababa y el propio número 1 fue a comunicárselo a Alcaraz, quien se interesó por su salud e incluso lo acompañó, intentando darle ánimos.

"Me siento mal, no puedo moverme", comunicó el tenista italiano cuando tomó la decisión de abandonar en la final. De esta forma, Alcaraz se consagró campeón en Cincinatti por primera vez en su carrera, certamen que precisamente defendía Sinner, que estaba desconsolado porque algo así suceda en una final de Masters 1000.

"Sorry Jannik", fue el mensaje que luego escribió Alcaraz tras hacerse de la corona de la manera más insospechada. Al cierre, Iga Swiatek y Jasmine Paolini protagonizaban la final del WTA 1000 de Cincinnati.

Así las cosas, con apenas pocas horas de descanso tras la fallida final de este lunes en Cincinnati, tanto Alcaraz como Sinner debían llevar a partir de este martes su rivalidad al dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, que estrena nuevo formato en la semana previa al arranque del cuadro principal, y que pone en juego un millón de dólares para la pareja ganadora. Claro que la presentación del italiano a partir de lo ocurrido estaría ahora en suspenso.

Sinner, vigente campeón del Abierto de Estados Unidos individual, asimismo tuvo que cambiar de pareja a última hora tras la renuncia de Emma Navarro, por lo que ahora competirá junto a la checa Katerina Siniakova, si es que el N° 1 está en condiciones.

Por su lado, Alcaraz, que ganó el Abierto de Estados Unidos individual en 2022, competirá en el dobles mixto con la británica Emma Raducanu, que ganó en Nueva York en 2021 en categoría femenina.

El serbio Novak Djokovic, la polaca Iga Swiatek, el alemán Alexander Zverev e ídolos locales como la experimentada Venus Williams, Jessica Pegula, Ben Shelton y Frances Tiafoe, también se apuntaron a esta edición especial. Es que la organización del "grande" neoyorquino lanzó un nuevo proyecto en esta temporada con el objetivo de devolver brillo al dobles mixto, habitualmente disputado al mismo tiempo que el cuadro principal individual. Y con la casi totalidad de los focos puestos en los torneos individuales, el dobles mixto había perdido protagonismo.

Pero este año, el torneo se disputará este martes y miércoles en las vidrieras inmejorables de la Arthur Ashe y de la Louis Armstrong, con una lista de participantes de altísimo nivel. Claro que entre los grandes alicientes del torneo está un premio de un millón de dólares para la pareja ganadora. Los finalistas se llevarán un cheque de 400.000 dólares.

La pareja Alcaraz-Raducanu se estrenará contra Pegula y el británico Jack Draper y, de ganar, podría medirse con Djokovic y Olga Danilovic en la segunda ronda. La dupla Sinner-Siniakova debutaría contra la pareja formada por el alemán Alexander Zverev y la suiza Belinda Bencic. Así las cosas, Alcaraz y Raducanu sólo se cruzarían con Sinner y Siniakova en una hipotética final fijada para el miércoles, donde se jugarán parciales habituales a seis juegos.

Entre las novedades del torneo está también un formato más dinámico, con partidos al mejor de tres parciales disputados a cuatro juegos en vez de seis. No habrá ventajas en caso de 40-40, también un desempate final a diez puntos en vez de un tercer set.

El Abierto de Estados Unidos celebrará el sorteo del cuadro principal individual este jueves y echará a andar a partir del domingo 24 de agosto y hasta el 7 de septiembre.