El accidente laboral ocurrido en una obra en construcción en San Lorenzo, sumó ayer la quinta víctima fatal. Se trata de Fernando Guerra, de 27 años y oriundo de El Rabón en el norte santafesino. Según explicó el jefe de la unidad regional 17 Gustavo Rapuzzi, la muerte de los cinco operarios fue producto del desplome de un montacargas desde casi nueve pisos de altura. Los trabajadores, todos oriundos del norte provincial, habían llegado ese mismo día para dar inicio a la construcción del piso 10 del edificio de calle San Carlos al 1000.

Rapuzzi, en diálogo con LT8, contó que el fiscal Leandro Lucente del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo ya gestionó “una pericia clave” mediante un ingeniero mecánico que revisará el montacarga que cedió.

El edificio de San Carlos 1070 , que estaba a cargo de la constructora X3, ya contaba con nueve pisos y la tarea de los obreros el domingo iba a habilitar la construcción del décimo nivel. “Los operarios llegaron a las 9.30 del domingo a San Lorenzo exclusivamente para agregarle al montacargas una extensión para que llegue al piso 10. De hecho, lo hicieron y cuando estaban bajando, no hicieron más de cinco metros, se desplomó”, detalló Rapuzzi sobre los hechos, que dejaron cuatro víctimas fatales en el lugar y un herido grave, que murió ayer en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

El grupo de trabajadores contaba también con un capataz, que era hermano de una de las víctimas. El hombre declaró ante la Policía y reconoció subir y bajar al noveno piso por las escaleras. “Estimamos que como era el capataz, no debía hacer trabajos en el lugar. También está la posibilidad de que no se subió al elevador porque no había lugar”, agregó Rapuzzi.

Ayer también ingresó al Concejo Municipal de San Lorenzo un pedido de informes sobre la constructora X3 y una solicitud al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe sobre el resto de las obras en la ciudad. “San Lorenzo debe ser una de las ciudades que más está creciendo en términos de construcción y desarrollo inmobiliario”, dijo concejal y autor de las solicitadas, Martín Cerdera, en LT8.

Cerdera remarcó que desde 2011, el Ministerio de Trabajo “tiene la decisión de quitarle algunas facultades o algunas potestades a la delegación de San Lorenzo” y reclamó que “las inspecciones las están realizando y ordenando” desde la sede del ministerio en Rosario. “Tenemos una delegación local que no tiene inspectores”, planteó.

Cerdera remarcó que es un reclamo “histórico” de sectores gremiales, de los mismos integrantes de la delegación San Lorenzo y de otros actores de la política y del mundo laboral y que “es una definición política quitarle todo a San Lorenzo, que se invisibilice, para concentrarlo en Rosario”.

Si bien Cerdera reconoció que un hecho de tamaña gravedad no se registraba desde hace al menos dos décadas, “el hecho es un llamado de atención sobre lo que pasa, fundamentalmente, en las obras en construcción en esta zona y que se agrava por la falta de capacidad de inspección y de control sobre el desarrollo de las obras”.

Además de Guerra, la Policía de Santa Fe había confirmado el fallecimiento de Matías Ezequiel Aquino de 30 años y Lucas Agustín Palacio de 25 años, ambos oriundos de Florencia y Alexis Ramón María Cettour y Axel Maximiliano Vanwelle de 25 años y provenientes de Comuna de Hardy.

Con estas cinco muertes, ya suman 17 los trabajadores fallecidos por accidentes laborales en lo que va del año en el provincia de Santa Fe. Según los registros, este es el segundo accidente laboral más trágico de los últimos cuarenta años en la provincia de Santa Fe, precedido únicamente por la explosión de los silos de ACA en el actual Puerto Norte de Rosario en 1984 que dejó diez trabajadores muertos.

En lo que va de 2025, de las 17 víctimas fatales de accidentes de trabajo, cinco fueron en la ciudad de Rosario, cinco en San Lorenzo y dos en Pujato. Las otras sucedieron en Fray Luis Beltrán, Rafaela, San José de la Esquina, Landeta y Sargento Cabral. Sieste fueron en la construcción, y todas ellas sucedieron por la caída de operarios por el hueco del ascensor o por el desplome del montacargas. Las actividades económicas con mayor incidencia en los accidentes laborales son la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista, la reparación de vehículos y el sector de la construcción.

El diputado Carlos Del Frade se refirió a las muertes en San Lorenzo. "No fue tragedia. La precarización laboral supera el 70 por ciento entre los jóvenes" y agregó en sus redes sociales "la muerte de cuatro trabajadores procedentes de Villa Ocampo, norte profundo de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de San Lorenzo, reafirma la desprotección de los verdaderos generadores de la riqueza que son los obreros".

Eran cinco muchachos "que buscaban ganarse la vida y la perdieron el 17 de agosto en la ciudad de San Lorenzo como consecuencia de la fenomenal precarización laboral impulsada por las grandes empresas y permitida por diferentes sectores políticos y conducciones sindicales" indicó

"Muchachos del norte profundo de la provincia perdieron su vida en San Lorenzo, punto geográfico por el cual se va la mayor riqueza de la Argentina. El 'accidente' laboral más penoso de los últimos treinta años y parece que pasa poco y nada".