Un proyecto que busca reconocer la labor del periodismo local se encuentra actualmente en debate en el Concejo Deliberante de Escobar. La iniciativa, promovida por el comunicador Martín Pozzo y respaldada por numerosos periodistas y concejales, propone establecer el 18 de noviembre como el “Día del Periodista y Comunicador Escobarense”, en homenaje al nacimiento del periódico “El Actual”, cuyo primer número fue publicado en esa fecha, en 1964, bajo la dirección de Tilo Wenner, uno de los cuarenta y siete detenidos desaparecidos del municipio.

La propuesta surge con el objetivo de destacar el rol del periodismo local en la construcción de la identidad comunitaria y en el fortalecimiento de la democracia participativa. Según los fundamentos del proyecto, la elección de la fecha no es casual: marca el nacimiento del primer medio de comunicación masivo genuinamente escobarense, apenas cinco años después de que Escobar se constituyera como partido municipal independiente.

“El Actual”, junto con la imprenta “Rayo”, estableció un centro periodístico que mantuvo una línea independiente durante años, incluso en contextos terribles como la última dictadura cívico-militar, período en que su director fue secuestrado y asesinado. Junto a su esposa, Eliana Naón, Wenner contribuyó a forjar una narrativa colectiva de Escobar, un espacio donde se debatieron los problemas locales y se promovió un periodismo comprometido con la verdad y la justicia social.

El proyecto enfatiza que “el reconocimiento que se propone no se limita al pasado, sino que proyecta hacia el futuro los valores que deben guiar al periodismo local: independencia, compromiso comunitario, búsqueda de la verdad y servicio a la ciudadanía”. Además, subraya que en un contexto donde los medios enfrentan desafíos económicos y tecnológicos significativos, esta conmemoración adquiere especial relevancia como forma de valorizar la función social del periodismo.

El reconocimiento que se busca institucionalizar no sólo rememora la historia de “El Actual” y de Tilo Wenner, sino que también apunta a consolidar un legado de independencia, rigor y compromiso con la comunidad, elementos esenciales para el ejercicio periodístico en cualquier época. Además, constituye un acto de justicia histórica y un reconocimiento a todos los comunicadores que trabajaron y trabajan por mantener informada a la ciudadanía de Escobar. La ordenanza será votada en breve en el Concejo Deliberante y, de aprobarse, convertirá cada 18 de noviembre en una jornada de homenaje y reflexión sobre el periodismo escobarense y su contribución a la vida democrática y cultural de la región.