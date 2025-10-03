Si bien las ventas mayoristas en el sector automotriz en agosto crecieron versus 2024, la producción y las exportaciones están en niveles más bajos. Ocurre que la venta a concesionarias de vehículos nacionales se desplomó un 26,2 por ciento al comparar el mismo mes, mientras que las ventas totales a concesionarias crecieron 33,8 por ciento, impulsada por importados. Un modelo parecido al esquema que primó durante el gobierno macrista. Los datos surgen de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y para la producción y exportaciones marcan caídas del 13,8 y 22,1 por ciento respectivamente.

En lo que respecta a ventas mayoristas, Adefa indica que el sector comercializó a la red de concesionarios 51.766 unidades durante agosto, es decir un 33,8 por ciento por arriba del volumen del mismo mes del año pasado y un 3,1 por ciento más si se compara con las entregas de julio.

Pero cuando la comparación se ciñe a la venta de vehículos nacionales, la variación interanual fue negativa por 26,2 por ciento y contra el mes anterior cayeron un 16 por ciento. Son datos que mantienen alerta a los trabajadores del sector nucleados en Smata y la UOM ante el cierre de líneas de producción, de autos y motos, y su reemplazo por importaciones.

En ocho meses, las empresas automotrices colocaron en las redes comerciales 400.953 unidades, lo que arroja un crecimiento del 71,6 por ciento interanual. Mientras que en el caso específico de vehículos nacionales el aumento fue más moderado, del 23,7 por ciento.

En agosto de 2025, las terminales automotrices produjeron en 20 días hábiles de actividad un total de 44.545 unidades, lo que se tradujo en caída del 13,8 por ciento frente a agosto de 2024 (cuando se fabricaron 51.650 unidades). Sin embargo respecto del mes anterior (que fue el segundo más bajo en la serie de 2025) presentó una suba del 20 por ciento. “Superada la estacionalidad que condicionó el desempeño del mes pasado, tal como lo mencionamos en julio, la industria automotriz retomó el ritmo de actividad, mostrando en agosto una recuperación con crecimiento en las tres principales variables de producción, exportaciones y ventas mayoristas”, analizó Martín Zuppi, presidente Adefa sobre la comparación intermensual.

En el acumulado enero-agosto, en la comparación interanual, el sector continúa transitando por terreno positivo, ya que alcanzó una producción de 332.135 unidades, reflejando un alza de 6,2 por ciento.

En cuanto a las exportaciones, se enviaron al exterior 25.503 vehículos durante agosto, lo que representó una baja del 22,1 por ciento en la comparación interanual. Si bien el contraste contra julio refleja un crecimiento del 39,9 por ciento.