Agentes judiciales y de la Policía Federal ingresaron este mediodía a la casa de José Luis Espert en Beccar y al despacho del diputado en el Congreso. Es en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que lleva adelante el juez de San Isidro Lino Mirabelli a partir de las transferencias de dinero que recibió Espert del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

A la transferencia por 200 mil dólares que Espert tuvo que admitir tras negarla en reiteradas ocasiones se suma un contrato por un millón de dólares que fue encontrado durante un operativo en la casa de Machado en Viedma.

Tras renunciar a la candidatura obligado por el escándalo, ayer el diputado pidió licencia con goce de sueldo de la Cámara baja. En paralelo, los diputados aprobaron un requerimiento del juez Mirabelli para avanzar en medidas de prueba contra Espert e incluso allanar su despacho en el Congreso. Hubo unos abrumadores 215 votos afirmativos.

Contra Espert está en curso otra causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py. El expediente, cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Alejandra Mángano, está centrado en los vuelos que el diputado hizo en aeronaves que pertenecen a Machado.

Sobre Machado pesa un pedido de extradición de Estados Unidos para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico, solicitud que recibió el visto bueno de la Corte Suprema esta semana, luego de que los magistrados dilataran su definición por más dos años. El presidente Javier Milei anunció que aprobará esa extradición.

El contrato entre Espert y Machado

En el domicilio de Machado en Viedma se encontró un documento que da cuenta de que el 7 de junio de 2019, dos semanas antes de lanzar formalmente su candidatura a la presidencia, Espert firmó un contrato de “locación de servicios”. Disponía que 100.000 dólares serían abonados “en el acto de la suscripción” del acuerdo y el resto “en nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales” de 100.000 dólares cada una, mediante “transferencia bancaria”.

Machado, que también asistió a Espert durante la campaña con al menos 36 vuelos en avión privado y una camioneta blindada, firmó el contrato como “representante” de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo.







