El Gobierno extendió el plazo previsto, hasta mediados de noviembre, para que los colegios privados informen los valores de las cuotas y la matrícula del ciclo lectivo 2026, mediante la Resolución 368/2025. El periodo para que los establecimientos educativos de gestión privada den a conocer los aranceles para el próximo calendario escolar se amplió hasta el 15 de noviembre, cuando originalmente estaba estipulado que venciera el 31 de octubre. La prórroga dispuesta por la Secretaria de Industria y Comercio responde a una solicitud formal de los Establecimientos Privados Educativos Asociados (EPEA), la entidad que agrupa a los colegios privados sin aporte estatal de todo el país, al plantear que la nueva fecha “se adapta mejor a los cronogramas escolares y administrativos de las instituciones”.
