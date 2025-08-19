Aerolíneas Argentinas repudió en sus redes sociales la actitud que tuvieron los jugadores de Peñarol a bordo del avión que los trajo al país para enfrentar a Racing. "Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte", reza el mensaje de aerolínea.

En el video se puede ver a los futbolistas del equipo uruguayo cantar, saltar y golpear asientos y ventanas: "Y dale alegría alegría a mi corazón, la Copa Libertadores es mi obsesión. Tenés que dejar el alma y el corazón, tenés que dejarlo todo por Peñarol", cantaban los jugadores.

"Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte", respondieron desde Aerolíneas Argentinas.

¿Cuándo juegan Racing vs Peñarol y dónde ver en vivo?

Tras la derrota 1 a 0 en el Estadio Campeón del Siglo de Uruguay, Racing buscará dar vuelta la serie de octavos de final de Copa Libertadores frente a Peñarol. El partido se jugará este martes desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda.

El partido será televisado por Fox Sports y transmitido a través de Disney+ Premium. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

Seguí leyendo