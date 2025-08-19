El intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó de varias de las entregas de más de 100 mil juguetes para las niñas y niños de La Matanza , y compartió varias jornadas de actividades junto a las familias.

En una de las plazas recientemente renovadas, en Virrey del Pino, el jefe comunal destacó la solidaridad y el amor de los empresarios y de toda la comunidad, ya que “sin ellos esto no podría hacerse realidad”, en un contexto de crisis económica y social a causa de las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional.

“Ver la alegría de los más chiquitos que se acercan a las plazas del barrio a recibir un juguete en su día nos llena de emoción y felicidad”, expresó Fernando Espinoza y subrayó: “Uno de los días más felices como intendente es cuando hacés realidad los sueños de un chico o de un abuelo”.

Cabe destacar que cada año, por decisión del intendente Fernando Espinoza, junto a la Secretaría de Juventudes y con la participación de distintas áreas municipales, el Municipio de La Matanza refuerza, con políticas públicas concretas, la protección y el cuidado de las infancias como etapa clave en el desarrollo integral, junto con el derecho a la recreación, al juego y a la alegría, y por eso, además, se entregan más de 100 mil juguetes.

“Nosotros empezamos a hacer los festivales del Día del Niño en la plaza de mi barrio, en Luzuriaga, y pedíamos donaciones a los comercios”, sostuvo Fernando Espinoza y remarcó: “Aquello que empezó un grupo de jóvenes, hoy se expande a lo largo y a lo ancho de La Matanza como una tradición en todas las plazas de distrito para celebrar el día y el mes de las infancias”.

“Estos son momentos inolvidables y para nosotros esto es Argentina, un lugar donde todas y todos pueden llegar a concretar sus sueños y donde todos tienen igualdad de oportunidades”, señaló Fernando Espinoza y concluyó: “La felicidad de las niñas y los niños es nuestro mayor horizonte”.