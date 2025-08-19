Desde su estreno Nobody, protagonizada por Bob Odenkirk, ha generado comparaciones con la saga de John Wick, desde los seguidores más entusiastas hasta los críticos de cine. Aunque comparten al mismo guionista, Derek Kolstad, y presentan argumentos que aluden a un pasado violento, las dos películas no forman parte de un universo común.

Derek Kolstad y su creación

Derek Kolstad, el creador de los guiones de ambas películas, se ha pronunciado sobre la posibilidad de un crossover entre Nobody y John Wick. En entrevistas recientes, Kolstad ha subrayado que no tiene intención de unir estos dos universos. Según explica, esa unión podría interpretarse como una señal de desesperación en los universos cinematográficos, y prefiere que cada filme mantenga su propia identidad. Para Kolstad, un posible crossover se reduciría a un simple saludo entre Hutch Mansell y John Wick en un aeropuerto.

Los obstáculos para un crossover

Un impedimento significativo para este encuentro es la diferencia entre los estudios a cargo de cada producción. Mientras que Nobody fue distribuida por Universal, la saga de John Wick pertenece a Lionsgate. Este aspecto, por sí solo, representa un obstáculo considerable para cualquier intento de crossover, teniendo en cuenta lo complejas que pueden ser las negociaciones de derechos entre los grandes estudios de Hollywood. Aunque el director de Nobody, no descarta la idea de un crossover en teoría, reconoce que las divisiones corporativas hacen imposible una unión en el corto plazo.

El interés de la audiencia

A pesar de las claras limitaciones, el público sigue mostrando un gran interés en la idea de ver a estos dos personajes icónicos juntos. El atractivo reside en lo que ambos representan: una mezcla de acción intensa, historias personales profundas y un código ético que, aunque distinto, hace que conecten con las audiencias. La existencia de un crossover podría dar lugar a nuevas tramas y aventuras, abriendo un sinfín de posibilidades que continúan alimentando la imaginación de los fanáticos de ambas franquicias.

