El Gobierno nacional está en una “cruzada” para que se avance en una sociedad con libre portación de armas. Así lo afirmó la integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) e integrante de la Red Argentina para el Desarme, Aldana Romano.

Según Romano, el momento que atraviesa nuestro país es "bastante preocupante". "El Gobierno nacional viene de a poquito, casi que en una pelea a cuentagotas, tomando medidas que nos están llevando a una única dirección, que es cumplir la promesa electoral de nuestro actual presidente de avanzar en la libre portación de armas en nuestro país”, alertó.

En este contexto, la Red Argentina para el Desarme (RAD) advirtió que el Decreto 445/2025, que reemplaza a la ANMAC por el antiguo RENAR, desmantela años de avances en políticas de control y prevención de la violencia armada. Por esta razón, el jueves 21 de agosto se lanzará una campaña ciudadana en rechazo a las iniciativas del Gobierno que facilitan el acceso a las armas de fuego junto al mural que recuerda a Alfredo Marcenac, asesinado allí en 2006 (en Avenida Cabildo 1700) por el “tirador de Belgrano”, quien utilizando un arma de fuego autorizada por el Estado disparó abiertamente en la vía pública.

“Tomaron medida para reducir la edad a quienes pueden acceder a armas de fuego, simplificaron el acceso a fusiles semiautomáticos, simplificaron trámites en esta idea de tramitar de manera exprés y, recientemente, eliminaron funciones neurálgicas de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, en esta cruzada por lograr llevarnos a una sociedad con libre portación de armas de fuego”, sostuvo la activista contra el desarme.



“Estamos muy preocupados porque la Argentina había avanzado muy fuertemente en la reducción de la proliferación de armas de fuego en la sociedad civil, luego de consensos que han cruzado incluso diferentes partidos políticos, sin embargo acá estamos de nuevo. Estamos retrocediendo”, cerró.