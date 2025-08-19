El femicida Miguel Alejandro Vargas Nehuén será extraditado hacia la Argentina tras fugarse a Chile horas antes de conocer el veredicto final por el femicidio de su pareja, Ana Calfín. Vargas cumplía con su prisión domiciliaria en Chubut por el crimen ocurrido en agosto de 2023, cuando se escapó en abril de 2025 tras ser encontrado culpable y antes de saber cuál sería la condena definitiva.

El operativo de extradición ocurrirá este miércoles 20 de agosto a las 14, donde los efectivos policiales chilenos escoltarán al acusado hasta el Paso Fronterizo Cardenal Samoré, donde será recibido por las autoridades de la Policía Federal Argentina y será trasladado hacia Esquel.

La fuga

El 11 de abril de este año Vargas, de 29 años, fue encontrado culpable por el femicidio de Ana Calfín y debía asistir al Tribunal cuatro días más tarde para conocer el veredicto final. Sin embargo, se comprobó que se fugó a Chile unas pocas horas antes de la audiencia.

Automáticamente las autoridades emitieron el pedido de captura al país trasandino y tres semanas más tarde fue encontrado y detenido en la localidad de Dalcahue, en el archipiélago de Chiloé, gracias a un operativo en donde coincidieron la División de Investigaciones de la Policía de Chubut en Esquel, la Policía de Investigaciones de Chile y la Interpol.

Durante estos meses se trabajó en el proceso de extradición. Un tribunal trasandino resolvió que el femicida debía volver a la Argentina y reconoció que había sido juzgado con todas las garantías procesales en el caso donde fue hallado culpable por un jurado popular. Por lo tanto en su definición detallaron que "el pedido de extradición cumple con los requisitos legales y debe ser respondido favorablemente".

Luego de su próximo retorno a la Argentina, la Oficina Judicial de Esquel realizará la audiencia de cesura de pena este jueves 21 de agosto, donde Vargas Nehuén será sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo y por el contexto de violencia de género.

El femicidio

El 6 de agosto de 2023 Miguel Alejandro Vargas Nehuén roció con nafta y prendió fuego a Ana Calfín, provocándole graves heridas desde la cabeza hasta la cintura. Finalmente la mujer murió el 18 de agosto, casi dos semanas después de la brutal agresión, internada en un hospital.

Durante el juicio que finalizará próximamente con los términos de la pena, se conoció gracias a varias pruebas que la víctima había sufrido violencia de género de diferentes formas como mensajes amenazantes, insultos, controles obsesivos y violencia económica y física.

A lo largo del caso la Fiscalía presentó testimonios, mensajes, fotografías y la autopsia de la víctima como pruebas determinantes que lograron que el femicida sea condenado. Por otra parte, la defensa de Vargas Nehuén había intentado sin éxito que la agresión sea vista como un accidente doméstico, versión rápidamente descartada por el tribunal.