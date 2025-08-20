Los hinchas de Newell’s protagonizarán mañana un nuevo banderazo de apoyo a los jugadores previo al clásico ante Central con la particularidad de que el primer equipo realizar un entrenamiento en el Coloso del Parque mientras recibe el aliento de sus simpatizantes. La práctica en pleno banderazo fue iniciativa del técnico Cristian Fabbiani y encontró permiso de las autoridades del Ministerio de Seguridad. Los hinchas leprosos ocuparán la platea este y la tribuna popular sur Diego Armando Maradona. Se ingresará a las instalaciones del estadio por puerta 1 y 3 a partir de las 18 y el entrenamiento del equipo está agendado para las 19. En cuanto al equipo, recién mañana Fabbiani probará la formación que pisará el Gigante de Arroyito el sábado a las 17.30. Del equipo que viene de vencer por Copa Argentina a Atlético Tucumán en Salta la única duda es quién reemplazará al suspendido Luca Regiardo (fue expulsado en el torneo Clausura frente a Central Córdoba de Santiago del Estero), aunque el principal candidato es David Sotelo (foto). El viernes, en tanto, se define si Darío Benedetto puede ir al banco y tener así la posibilidad de debutar el fin de semana con la rojinegra.