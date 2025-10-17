Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este miércoles.
Bullrich contra las provincias
Por Mara Pedrazzoli
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó este jueves -fuera de agenda- el Coloquio de Idea en Mar del Plata. En una breve conferencia de prensa rivalizó con los gobernadores de Provincias Unidas, que en simultáneo se presentaron en el escenario principal de la exposición.
Se trató de Ignacio Torres, de Chubut, y Martín Llaryora, de Córdoba, que fueron invitados a cerrar el segundo día del coloquio. Bullrich sostuvo que las provincias están reclamando recursos constantemente al Estado nacional: “cada diez minutos le piden plata”, y cuestionó las críticas de los mandatarios al acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Los gobernadores criticaron la falta de un modelo productivo y la “voracidad fiscal” de la Nación.
El dólar ignora la señal de Pare
En un mercado dominado por la búsqueda de cobertura, a poco más de una semana de las elecciones legislativas, el dólar oficial volvió a subir este jueves y superó los 1400 pesos en el segmento mayorista, pese a una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos a través de un banco privado, confirmaron fuentes del mercado. Hubo caída de acciones y bonos y sigue la volatilidad. Las intervenciones del Tesoro norteamericano ya no alcanzan para frenar la presión cambiaria.
Los inversores, atentos a las novedades sobre el salvataje financiero de Washington, que podría alcanzar los 40.000 millones de dólares, continúan dolarizándose ante la expectativa de un cambio de régimen cambiario después de los comicios de medio término.