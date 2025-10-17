Bullrich contra las provincias

Por Mara Pedrazzoli

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó este jueves -fuera de agenda- el Coloquio de Idea en Mar del Plata. En una breve conferencia de prensa rivalizó con los gobernadores de Provincias Unidas, que en simultáneo se presentaron en el escenario principal de la exposición.

Se trató de Ignacio Torres, de Chubut, y Martín Llaryora, de Córdoba, que fueron invitados a cerrar el segundo día del coloquio. Bullrich sostuvo que las provincias están reclamando recursos constantemente al Estado nacional: “cada diez minutos le piden plata”, y cuestionó las críticas de los mandatarios al acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Los gobernadores criticaron la falta de un modelo productivo y la “voracidad fiscal” de la Nación.