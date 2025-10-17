En el Día de la Lealtad peronista, el conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, arrancó el programa con un emotivo editorial donde reflexionó sobre el rol de la resistencia y de la oposición con un Gobierno en el poder que es absolutamente entreguista con los poderes de turno. “Hoy ese pueblo peronista es, una vez más, el estandarte de la soberanía”, dijo en este contexto.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Ese pueblo que empuja y desempuja la historia sigue caminando hacia las fuentes de las plazas. Se detiene a veces, como si el sonido se apagara, y parece que no se escucha su voz. Pero luego reaparece, grito y lágrimas de las multitudes que van a luchar por los derechos que las oligarquías les retienen. Están allí, siempre están, superposición de fotos de nuestras mentes viendo, desde los colores sepia del pasado, avanzar la historia de los que siempre dan pelea.

Hoy ese pueblo peronista es, una vez más, el estandarte de la soberanía. El Gobierno de Milei, representando los intereses oligárquicos y foráneos, la entrega con la mansedumbre de los derrotados de antemano.

Pone la moneda y la bandera a los pies del imperialismo, les ofrece el futuro del país. Una colonia.

El 26 también se discute qué es lo que cada argentino quiere ser. No solamente si su salario volverá a ser lo que fue, si el que estudia puede, si el enfermo cura y si el viejo camina.

También se lucha por esa dignidad resignada por las malas artes de la entrega económica. Hay cipayos, hay entreguistas, pero también hay pueblo siempre. Y el 26 escucharán su voz.

Es en el corazón de la primavera que se celebra la lealtad.

Es cuando florecen las ilusiones, cuando los colores de la vida alientan esperanzas, y el viento parece llevarse con las hojas que arrastra las traiciones al pueblo. Lealtad que es con ese Juan del poema, pero también con los apóstoles que piensan en el hombre común.

Lealtad consigo mismo y con el origen, y con el otro, y con la historia de los trabajadores.

Lealtad que se canta, voz en cuello de la plaza, bandera en alto. Lealtad con los que dejaron la vida, con el sufrimiento de los que perdieron sus hijos.

Lealtad de frente alta, marcha de patas a la fuente.

Sueño eterno de revolución.

Con la esperanza entre los dientes.